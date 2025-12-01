張善政代表桃園市府送暖到花蓮 捐370多萬助光復災後重建
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，桃園市長張善政今天率領市府社會局團隊送暖到花蓮，捐款370多萬元到花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶，希望能在關鍵時刻伸出援手，協助地方盡快啟動災後重建工作。
桃園市長張善政今天率領社會局長陳寶民、救助科長黃毅等一行人到花蓮，代表桃園市民及善心人士捐款370萬3932元至花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，指定捐贈馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害，縣長徐榛蔚也代表縣府特別致贈感謝狀，感謝桃園在關鍵時刻伸出援手。
徐榛蔚表示，桃園市政府災後第一時間指派消防弟兄前進光復馳援，並調派逾90台各式機具投入救災，展現跨縣市團隊無私的支援能量，張善政災後期間也親自到光復關心災況，了解地方急迫需求，讓花蓮人在艱困時刻感受到溫暖。
徐榛蔚接著也邀請桃園市政府團隊前往府前石雕公園，提前感受將在月底登場的「花蓮幸福聖誕城」氛圍，並溫馨的在聖誕布景前合影留念。
徐榛蔚表示，花蓮正全力推動災後復原，努力以節慶活動帶動地方觀光與產業振興，誠摯邀請桃園市府團隊跟市民在歲末年終親身到花蓮走走，感受山海間的溫情饗宴。
