張善政代言韭菜醬？桃園市府：AI假影片

臉書流傳一則偽冒桃園市長張善政肖像與聲音的AI假影片。圖：市府提供

桃園市政府今（28）日表示，臉書流傳一則「張善政市長推薦韭菜醬」的影片，是詐騙集團利用AI技術合成製作，內容完全不實。對此，桃園市刑事警察大隊已展開調查，除向臉書平台檢舉要求下架，也同步通報數發部，呼籲民眾切勿點擊來路不明的連結。

警方指出，該則偽冒市長張善政肖像與聲音的AI假影片，明顯存在「唇形與語音不自然」、「貼文帳號內容貧乏」及「帳號地址在國外」等可疑跡象，市府提醒民眾，在點擊任何連結前務必提高警覺，仔細辨識，避免落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

警方強調，絕不縱放此類惡意詐騙行為，民眾未來若發現疑似詐騙影片，可立即撥打165反詐騙專線查證，或至內政部警政署165全民防騙網進行檢舉。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

長庚科大幼保系推動代間共融 獲台灣永續大學獎肯定

手指關節「彷彿被黏住」轉不開門把 桃園醫院提醒別輕忽這疾病