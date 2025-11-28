張善政代言韭菜醬？ 桃市府：詐騙集團AI假影片

桃園市 / 林李翰 綜合報導

針對臉書（Facebook）最近流傳一則「張善政市長推薦韭菜醬」影片，引發網友議論。桃園市政府今（28）日表示，此影片，是詐騙集團利用AI技術合成製作，內容完全不實。對此，桃市府刑大已展開調查，已向臉書平台檢舉要求下架，也同步通報數發部，並呼籲民眾切勿點擊來路不明的連結。

針對此事桃市府警方今日發布新聞稿表示，該則偽冒張市長肖像與聲音的AI假影片，明顯存在「唇形與語音不自然」、「貼文帳號內容貧乏」及「帳號地址在國外」等可疑跡象。

警方強調，絕不縱放此類惡意詐騙行為，民眾未來若發現疑似詐騙影片，可立即撥打165反詐騙專線查證，或至內政部警政署165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/#/）進行檢舉。

最後，市府提醒民眾，在點擊任何連結前務必提高警覺，仔細辨識，避免落入詐騙陷阱。

