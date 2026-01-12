張善政免費營養午餐領先全台 今年起桃園每生65元吃得健康安心

桃園市長張善政（圖中）率先自2023年2月推中小學免費營養午餐政策。(圖/取自張善政fb)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者曾增勳

台北市長蔣萬安宣布公立私國中小免費營養午餐政策，引起中南高各縣市跟進重視，桃園市卻是這項嘉惠中小學生及家長政策的「先行者」，桃園市長張善政2022上任不到百日，自2023年2月起推出免費營養午餐履行政見，今年起每生每餐補助「51+14」共65元，讓中小學生吃得營養和健康，桃園副市長及立委希望中央不分黨派縣市統籌推動。

蔣萬安宣布9月實施公私立國中小免費營養午餐政策，藍綠縣市跟進，張善政早在3年前宣布推動這項政策，並未如蔣萬安引發政壇效應。張善政最近說心聲、表示，2022年競選時提出免費營養午餐，不是因為好聽、會加分，而是看到太多家長面臨日常物價上漲、薪水未漲壓力，而孩子長得快、花費跟著快，既然少子化每個孩子都珍貴，因此他趕在上任百日內就拍板，「好的政策受惠的是全民」，孩子的成長只有一次，政府多扛一點，讓家庭減輕負擔，一切都很值得。

桃園市副市長蘇俊賓（圖中左）建議中央統籌推動免費營養午餐好政策。(圖/取自蘇俊賓fb)

桃園市政府表示，桃園市自2023年2月起全面實施國中小免費營養午餐，由市府經列預算補助，分別編列17億、18億、19億元，從最初每生每餐45元起，另附加中央補助每生每餐14元，全面採用「3章1Q認證」的國產在地食材，不用進口食材，教育局與農業局合推食農教育使用當季在地食材入菜，因為財劃法通過，中央今年起不再補助14元「3章1Q認證」導入在地食材，今年起將由市府自行編列經費，補助免費營養午餐每生每餐51元及附加「3章1Q認證」14元，總共65元，偏遠國中小補助69元，繼續照顧學生吃得營養、安心和健康，總共全市258所公私立國中小19.6萬學生受惠。

桃園市副市長蘇俊賓認為，全國越來越多縣市加入免費營養午餐政策，固然每縣市有自己考量和節奏，也有施政優先順序，原本就是地方自治功能一環，最後成效交由市民檢驗，如今既然這麼多縣市跟進推動，不如由中央來統籌支持各縣市免費營養午餐，作為支持全國育兒家庭的重要政策之一。

國民黨立委萬美玲舉她推動子宮頸疫苗跑遍醫院與政府溝通，從地方先做到全國統一做的經驗、表示，好的政策，當然是要由中央統一來做，才不會有縣市落差，有益民生的政策，應不分縣市、不分偏鄉都市、更不要分政黨藍綠，好的福利政策全國統一做更好，營養午餐政策對孩子好，建議中央應統籌來做，不應以各縣市財政差異，她積極推營養午餐專法，不分朝野都支持，現今審查35個版本，卻未見教育部、政院版本，希望中央能透過專法來保障孩子健康，讓孩子得吃得營養和安全。