張善政六都民調居冠...黃瓊慧指張善政是「天公囡」來收割政績：桃園人偏好市長有官味態勢

民進黨桃園市長人選預計於春節後提名，目前討論最為熱烈屬綠委王義川、總統府副祕書長何志偉，不過日前六都民調，桃園市長張善政以75.7%的施政滿意度居冠，使外界認為張爭取連任應非難事。民進黨桃園市議員黃瓊慧今（8日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，相比於親民的市長，桃園人可能較偏好有官味的市長，張善政就是很有距離感的市長，桃園人普遍認為當政治人物要有態勢，因此太過親切反而不太受到喜歡

黃瓊慧表示，他們這群2022年當選的議員，換藍營市長變成在野，2024選完民進黨桃園一席立委都沒有，所以一直處在是孤兒的狀態，而本來就沒有保護的一群人自然會更努力在地方上耕耘。



有關張善政在桃園民調居高的原因，黃瓊慧說，過去鄭文燦的民調也沒那麼好，可能是鄭過於親切了，或許桃園人喜歡這種有官樣的人。她指出，張善政是很有距離感的市長，他過去當過行政院長、還選過副總統，周圍像是有防護罩的感覺。



黃瓊慧表示，桃園人偏好有官味的，而不是比較親切的市長，桃園支持藍營的民眾比較多，可能較愛權威，當政治人物要有態勢，太過親民反而不太受喜歡。她說，連年輕世代都認為政治人物要有政治人物的樣子。



黃瓊慧也說，目前桃園蠻多小草的，大罷免會失敗就是因為藍白在桃園是「完全合的狀態」，她說當時罷免失利後，感受到的像是桃園不需要民進黨，不管他們再如何努力監督，張善政還是民調第一名。



黃瓊慧直言，從張善政身上才理解何謂「天公囝」，他就是來收割所有鄭文燦留下的政績，甚至上任時還成立公共工程委員會，去查鄭文燦過去建設如鐵路地下化等案子想抓弊，找李鴻源搞了半天，甚麼都沒有，卻在選舉的時候不停做新聞說鄭任內就是有弊案。



黃瓊慧說，在鄭文燦之前，桃園市沒有任何一座美術館，是鄭想辦法把錢弄過來中壢，用前瞻計畫支援中壢青埔發展，不然到現在桃園仍然沒有美術館。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

