張善政出大包？桃園跨年活動遊客遭丟包 網怒：新年第1天慘淋雨滯留山上

即時中心／徐子為報導

桃園昨（31）晚舉辦「大古山馬上有錢跨年晚會」，聲稱會提供接駁車接送參與民眾。但有網友爆料，明明還不到末班車時刻，他在乘車處站了20分鐘才聽當地人說，主辦方稍早看沒有人，就沒再派車了，讓網友大罵：「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上。」對此，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧痛批桃園市府「真的太扯」。

媒體《自由時報》報導，「大古山馬上有錢跨年晚會」執行單位為「桃園市蘆竹區大古山休閒農業區發展協會」，桃園市政府農業局、觀光旅遊局、經濟發展局為指導單位。



一名網友jxlyninth昨在社群平台Threads發動態痛批：「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上」。根據網友提供的照片與資訊，他於今凌晨1點35分就到接駁車乘車處等待，在場告示牌顯示，末班車時間為凌晨2點，但她在雨中站了20分鐘都沒等到車，當地人才提醒「他們看沒人就沒再派車了餒」。



另外，她還在留言指出，自己和同行者其實有開車來，不過因管制才停在山腳，她痛罵：「他們竟然隨便看看就不負責任的不開車上來！」網友感嘆，自己差一點「就得睡在夜景餐廳」了。也有不少網友指出，自己也有相同遭遇。其他網友則打抱不平，紛紛留言大罵主辦方。



對此，黃瓊慧也留言稱「真的也是太扯」，表示會馬上反映。她也在臉書發文指出，今年社群出現滿滿的桃園跨年抱怨文，雖然能體諒大雨導致參加跨年的人很少，但問題重重，市府宣傳不夠，讓不少人以為桃園沒辦跨年、丟包民眾，接駁車還沒到末班車就沒派車來載人，甚至還有場地排水、政治人物最後2分鐘一直在大合照、給2950萬元經費，結果出捷運竟沒指引等問題。

