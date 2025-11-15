張善政出席內柵國小125週年校慶 肯定學校永續與生態教育成果

校內各班級皆展現無比活力。圖：讀者提供

桃園市長張善政今(15)日上午前往大溪區，出席「內柵國小125週年校慶暨運動大會」。張善政表示，內柵國小是大溪歷史最悠久的學校之一，去年他也親自主持「楓耘樓」的啟用典禮，新建校舍深受師生喜愛。市府對校園環境相當重視，老舊建物予以重建、需要修繕的部分則立即改善，致力提供師生更舒適、安全的學習與教學空間。

張善政進一步表示，校園內綠樹成蔭、風景優美，加上市府團隊的努力，使內柵國小擁有良好的學習環境，也讓學生無論在學習或體育方面都能有亮眼表現，這些成果都要感謝校長與教師們的用心與付出。他祝福內柵國小125週年校慶暨運動會活動順利圓滿，期盼學校未來持續蓬勃發展。

市長張善政與現場學童熱情互動。圖：市府提供

教育局表示，內柵國小創校125年來，在歷任校長、教師與地方仕紳的努力下培育無數人才，並以「生態教育」作為鮮明品牌。今年校慶主題為「健康好生活，永續Go! Go! Go!」，強調健康生活與環境永續。內柵國小四面環山，擁有百年樟樹與楓香群，是臺美生態學校夥伴計畫銀牌認證學校，並以「綠讀山水、食在永續、木藝童創」為願景，結合數位科技、雙語課程與閱讀教育，打造兼具探索、實作與多元體驗的永續幸福校園。

內柵國小125週年校慶暨運動大會。圖：市府提供

教育局指出，內柵國小長年深耕生態教育，並身為桃園市養愛護樹聯盟及木育合作學校，成功展現校園特色與環境教育成果。去年啟用的「楓耘樓」校舍也大大改善了校園環境，未來也將提供更多必要協助，全力支持學校的永續發展。

