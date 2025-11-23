張善政出席陳姓宗親會大會 肯定在地公益與社福貢獻

桃市陳姓宗親會大檜溪區分會會員大會，張善政市長肯定團結宗親力量投入社會公益。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十三日出席「桃園市陳姓宗親會大檜溪區分會第十四屆第一次會員大會」。張善政表示，陳姓宗親會大檜溪區分會長期深耕在地，不僅凝聚宗族認同，也在社會公益、弱勢關懷等面向協助市府推動相關政策，是桃園社區網絡中穩定且重要的推手，未來市府將持續借重宗親會的力量，為地方帶來更完善的社福照顧。

世界陳氏宗親總會陳鄭權總會長指出，宗親會除透過世界陳氏宗親總會邀集馬來西亞、新加坡、菲律賓、香港及柬埔寨等地宗親來臺交流外，亦長期與市府保持緊密合作，共同推動長者照顧、社區關懷及文化傳承等工作。未來宗親會將持續發揚團結精神，並與市府共同為地方安定與社會進步盡一份心力。

社會局表示，陳姓宗親會大檜溪區分會自創會以來，積極協助市府推行多項社福政策，包括宣導「高齡友善換居專案」、協助「敬老愛心卡」申辦與服務推廣等，讓政策更有效深入社區。宗親會憑藉緊密的組織動員力，能迅速照顧到每位成員，是市府重要的社區合作夥伴。未來社會局將持續與宗親會攜手推動高齡福利、弱勢支持與社區關懷等工作，共同營造桃園溫暖、宜居的生活品質。

包括市議員陳美梅、市府社會局副局長蔡逸如、桃園區公所主任秘書周政毅、桃園市陳姓宗親會大檜溪區分會理事長陳清土及世界陳氏宗親總會陳鄭權總會長等均一同出席。