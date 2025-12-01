張善政募逾370萬親送花蓮 徐榛蔚感謝桃園助災後復原 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

桃園市政府愛心送暖，為協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤災後復原，桃園市政府今（1）日由市長張善政率社會局長陳寶民、救助科長黃毅等一行人到花蓮，代表桃園市民及善心人士捐款新台幣370萬3932元至花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，並由花蓮縣長徐榛蔚代表致贈感謝狀，感謝桃園在關鍵時刻伸出援手。

徐榛蔚表示，桃園市政府在第一時間即指派消防弟兄前進光復馳援，並調派逾90台各式機具投入救災，展現跨縣市團隊無私的支援能量。她也提到，張善政親自前往光復關心災情，了解地方急迫需求，讓花蓮人在艱困時刻感受到溫暖。

張善政說，市府自今年9月25日至10月24日號召各局處募款，共獲總額新台幣370萬3932元，捐款團體包含企業、宗教團體與學校等多元單位，充分展現桃園市民與各界的齊心響應、共同關懷花蓮的力量。

張善政強調，此次捐款全數移交花蓮縣政府運用於「馬太鞍溪堰塞湖」事件的災後救助及重建相關工作，協助受災家庭度過難關，讓花蓮的生活步調逐步回到正軌。

徐榛蔚邀請張善政一同前往府前石雕公園，提前感受即將於月底登場的「2025花蓮幸福聖誕城」氛圍，兩人在溫馨的聖誕佈景前合影留念，並感念張善政市長跨縣市馳援花蓮，桃園市與花蓮縣情誼不言而喻。

徐榛蔚指出，花蓮正全力推動災後復原，也努力以節慶活動帶動地方觀光與產業振興，誠摯邀請張善政與桃園市民於歲末年終親身到花蓮走走，感受山海間的溫情饗宴。

照片來源：花蓮縣府

