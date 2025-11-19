張善政危險了？王世堅、蔡其昌被指「奇兵」戰桃園 2人同框這樣回

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨積極布局2026選戰，目前6都當中僅剩台北、桃園人選仍未明，黨秘書長徐國勇先前預告，將有更「大咖」人選參戰，引發外界關注。近日就有黨內幕僚揭露，台北夢幻人選莫過於前副總統陳建仁；而桃園「奇兵」則可派綠委王世堅、蔡其昌上陣。對此，王、蔡今（19）日同框現身立院，2人對於出戰桃園也做出回應。

根據《上報》報導，民進黨內曾操盤選戰的幕僚分析，目前北桃被點名的人選，像是總統府副秘書長何志偉、立委王義川份量都不足。若要展現「贏」的意志，陳建仁就是出戰台北「夢幻人選」，勢必會讓爭取連任的蔣萬安面臨壓力。

另一方面，由現任市長張善政握有執政優勢的桃園，幕僚坦言「選贏不容易」，因〈沒出息〉一曲爆紅的王世堅，就是不妨可思考的「奇兵」；另台灣隊於12強奪冠，又取得明（2026）年經典賽門票，身為中職會長聲望飆高的蔡其昌，若披綠袍上陣也將對選戰大加分。

對此，蔡其昌、王世堅今日出席財政委員會聯席委員會，媒體詢問「會長，有人說你要選桃園？」，蔡其昌笑回「太多工作給我了」；洽好王世堅也在一旁，他則指向蔡其昌，並拍拍對方說道「他啦，他最強，我覺得推他會勝利」。

簽到完畢後，媒體又問「會長，選桃園怎麼回事啊？堅哥說你選了會贏？」，蔡其昌則表示「沒有這種事，你們亂派工作」，媒體追問「真的沒有？」，蔡又回「沒有啦」。

