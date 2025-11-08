張善政危險了？詹江村曝「民進黨出王牌」 釣出童仲彥神回：可怖喔
民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長和桃園市長人選尚未確定，外傳民進黨立委王義川可能被徵召參選，而王義川近期也悄悄在桃園中壢開設服務處，讓人聯想可能要競選桃園市長。對此，國民黨議員詹江村直呼：「完了！這下完了！」
王義川6日在青埔高鐵站前設立「普發一萬諮詢服務處」，被問到是否準備要參選桃園市長，他表示做選民服務外，也會辦很多的講座，包括法律諮詢的服務，還有一些活動，認為愈來愈多人想要來討論桃園是好事，但民進黨的機制最後是黨主席來徵召候選人。
詹江村得知王義川可能要代表民進黨參選桃園市長，今（8）日在臉書發文：「張善政危險了！」他原本民進黨桃園沒人了，沒想到反而把民進黨逼出大招，「張善政這次完了」，坦言國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這種王牌，「沒想到怕什麼來什麼！」
「這下完了！這下完了！」詹江村提醒藍營要注意，造勢大會人數被中華電信掌控，更要小心王義川起乩之後的神兵神將，最後再度喊：「完了！這下完了！」諷刺意味十足。
貼文曝光後，引來大批網友討論，「桃園市市長明年選舉充滿了娛樂性」、「嚇死寶寶了！派這種大咖級人物！」、「是沒人了嗎？派出來嚇死鬼了」、「派出大將讓國民黨輸到脫褲，好怕喔」，就連前台北市議員童仲彥也來留言：「真的起堂，派出滿臉粉底義的天兵天將了！可怖喔⋯」。
