張善政參加慈護宮「酬恩五朝圓醮」 上香祈求媽祖庇佑萬民

桃園市長張善政參加慈護宮「酬恩五朝圓醮」活動，上香祈求媽祖庇佑萬民。（記者陳華興攝）

記者陳華興／桃園報導

桃園慈護宮「酬恩五朝圓醮」系列活動中的「請水禁壇」與「圓醮起功」十八日清晨三時於廟珵內大殿舉行。桃園市長張善政在立委萬美玲及主委簡征潭和慈護宮管理委員會理監事們一同向媽祖及上天秉報醮儀圓滿完成並酬謝天恩。

慈護宮主委簡征潭說，「請水禁壇」與「圓醮起功」為道教科儀，也是醮儀類的法事節目之一，多用在重大祭典或三朝以上的醮科。「請水」即以法水灑淨，目的在掃除壇場一切邪魔穢氣，使醮主、會首等參拜人員可以一身清淨、滌除邪慮、齋心侍神；「禁壇」則是將壇之五方結界，使凡境轉化為聖境，恭迎上聖高真降臨壇場。

桃園市長張善政參加慈護宮「酬恩五朝圓醮」活動與慈護宮管委會理監事們合影。（記者陳華興攝）

「圓醮起功」是慈護宮「酬恩五朝圓醮」系列活動中的一個重要儀式，於二0二五年十一月十八日（農曆乙巳年十一月十八日）凌晨三點十五分開始在慈護宮大殿內進行「五朝建醮」儀式後，為了「圓滿完成」，並馨香祈求感謝天上聖母和諸神的庇佑而舉辦。

簡征潭主委表示，「請水禁壇」、「圓醮起功」在十八日舉辦，也是酬恩五朝圓醮慶典的關鍵環節，標誌著活動進入高潮，主要目的是向天庭報告醮儀圓滿完成並酬謝天恩。儀式內容在起功後，接下來將陸續進行燃放水燈、發豬獻刃、齋天酬神、敬地府及普施、完功謝恩等系列儀式。桃園慈護宮歡迎善男信女一同參與活動，上香祈求媽祖的庇佑。