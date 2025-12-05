張善政回娘家建中演講 勉青年掌握AI發展新契機

(記者謝政儒綜合報導)桃園市長張善政今（4）日上午前往臺北市立建國中學，出席「未來的臺灣、臺灣的未來 從建中出發─兩位市長與青年的對談」，分享自身跨越學術界、科技業，以及中央、地方治理的多元職涯歷程，勉勵同學掌握人工智慧（AI）發展新契機，強化跨域整合能力，打造屬於自己的未來。



張善政談及求學經歷指出，父親為土木工程師，自小耳濡目染，使他在填寫志願時將臺大土木工程學系列為第一志願。大學期間曾參與「十大建設」之一的北迴鐵路工程實習，被分派至花蓮段參與相關建設，深刻感受土木工程「建構百年、影響世代」的價值與使命。



也分享，大學階段注意到面對自然環境複雜性，傳統力學仍具挑戰，因此開始思考如何運用電腦科技提升土木工程效率，以程式設計協助結構計算，大幅提升工作效能。張市長說，「若我這一生對土木領域有些貢獻，就是想辦法把電腦導入傳統土木工程，拓展新的可能性」。



張善政表示，他赴美攻讀碩博士後返國任教臺大土木系，並先後擔任國家高速電腦中心主任、國科會企劃處處長、宏碁副總、美商 Google 亞洲硬體營運總監等職務；隨後投入政府體系，歷任科技政委、科技部長、行政院副院長與院長等職務，也曾擔任國家生技醫療產業策進會會長，深刻體會科技與醫療跨界創新的重要性。他提到，自己從技術幕僚逐步走向行政領導，每一段經歷都是累積能力的重要養分。



也強調，AI將如同當年電腦科技般，全面改變產業運作模式，帶來革命性挑戰與機會。他勉勵學子，未必要鑽研 AI 底層技術，但一定要善用 AI 工具，並思考如何應用於自身興趣與未來志向。張市長表示，「人工智慧是無法逃避的趨勢，與其害怕，不如主動掌握，讓 AI 成為創造自我價值與社會貢獻的助力」。



在與同學互動環節中，有學生提問面對外界壓力時，如何堅持初衷與理想。張市長分享，自己一路走來工作轉換頻繁，經過多次重大抉擇，學會在決策時聚焦「當下最重要的目標」，並思考「為了達成這個目標，我願意承擔多少、犧牲多少」。他鼓勵青年在確認方向正確後，就應堅定前行，不被短期壓力動搖，才能持續累積能力，創造屬於自己的未來。