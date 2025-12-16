張善政大幅超車王義川！他點：年輕人大出走

▲根據《TVBS民調中心》最新調查指出，無論民進黨推派誰參選，張善政的支持度都明顯大幅領先。（圖／翻攝張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選將近，傳民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰等人都是對決桃園市長張善政的可能人選，而根據《TVBS民調中心》昨（15）日公布的最新民調，無論民進黨推派誰參選，張善政的支持度都明顯大幅領先。資深媒體人樊啓明看了民調數據更直呼，王義川怎麼會搞到年輕選票大出走，且就連民進黨支持者都有24％挺不下去？

根據《TVBS民調中心》昨最新民調，若民進黨推派王義川參選桃園市長，張善政支持度為59%，王義川支持度為20%，雙方差距增至39個百分點，另外21%未決定。

交叉分析顯示，20至29歲選民有51%支持張善政、19%支持王義川，30%未決定；30至39歲選民方面，65%支持張善政、20%支持王義川，15%未決定。

另外，在選民結構上，交叉分析顯示，民進黨認同者有64%支持王義川、24%支持張善政；有高達91%國民黨認同者支持張善政，民眾黨認同者更有94%支持張；而在中立選民方面，有53%支持張善政，僅8%支持王義川，另有39%表示尚未決定。

針對該民調結果，樊啓明昨發文表示，張善政目前在桃園全區制霸，而青鳥最挺的王義川，怎麼會搞到年輕選票大出走，且就連民進黨支持者都有24％挺不下去？這份民調還有個亮點，就是國民黨、民眾黨認同者有超過9成支持張善政，藍白在桃園完成整合，就是史詩級碾壓對手。

該調查由《TVBS民調中心》於114年12月5日至12月12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1153位20歲以上桃園市民，其中拒訪為200位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行加權處理。調查經費來源為TVBS。

