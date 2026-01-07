張善政太強民進黨推不出人？ 凌濤：桃園小雞瑟瑟發抖

桃園市長張善政施政滿意度居高不下，這也讓2026桃園市長選舉民進黨人選備受關注。國民黨桃園市議員凌濤6日透露，民進黨地方黨部小雞現在更是瑟瑟發抖，在多席次的議員選舉中，民進黨桃園市黨部竟然還「減額提名」可見對母雞完全沒信心。

桃園市長張善政。（資料圖／中天新聞）

凌濤在6日上中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，王義川是正國會的代表人物，但他非常不認真，沒有在跑行程，「所以王義川是自己把自己害死的」。他認為現在看起來，都有可能出現奇兵跟空降。

針對張惇涵被拋出參選的可能性，凌濤分析，這是在押寶，張惇涵過去擔任前桃園市長鄭文燦的新聞處處長，大家觀察的是他能不能把鄭文燦代理人這個概念放在他身上來爭取出線。

民進黨立委王義川。（資料圖／中天新聞）

凌濤進一步指出，中間牽涉到資源的部分，何志偉有賴清德、新潮流的資源，還有他自己的陽信資源。重點在於，張惇涵也有鄭文燦過去在桃園各「頭角」的資源。在資源的對撞之下，民進黨最後會派誰，其實還很難說。

凌濤直言，民進黨地方黨部已經瑟瑟發抖。民進黨一直點名誰誰誰參選桃園市長，可是竟然在多席次的議員選舉，民進黨桃園市黨部竟然是保守提名。很多區有增額的，卻減額提名，「天吶！」那代表他們對黨所提名的市長人選沒信心，母雞帶不了小雞，所以小雞只能保守提名，這是一個鐵錚錚的事實。

凌濤認為，這根本是民進黨版的桃園三國殺，因為何志偉就是所謂的「桃園潘鳳」，何志偉是不是該更加把勁？但他仍表示「我還是支持王義川！」

