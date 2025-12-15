張善政太強！桃園市長選戰民調 狂虐王義川、何志偉近40％

2026大選將近，民進黨還沒決定要由誰出戰桃園市長對決張善政，立委王義川、總統府副秘書長何志偉都是外傳可能人選，不過根據最新民調，張善政分別對決上述兩人，在民調上都領先39個百分點，進一步分析數據，張善政都能拿到過半中立選民的支持，其中王義川在中立選民的支持度低到只有8%。

桃園市長張善政。（圖／桃園市府）

根據《TVBS民意調查中心》最新民調顯示，若民進黨推派王義川參選桃園市長，張善政支持度為59%、王義川只有20%，另外有21%未決定；如果民進黨推出何志偉出戰，張善政仍舊有59%支持度、何志偉也是只有20%，另外同樣有21%未決定。

張善政、王義川民調差距39%。（圖／擷取自TVBS民調中心）

從政黨傾向看來，民進黨認同者中有64%支持王義川、24%支持張善政；如果是何志偉出戰的話，支持度下降到56%、支持張善政的提升至27%。儘管王義川較獲綠營支持者青睞，但是就中間選民來看，王義川只得到8%支持度；何志偉則有10%支持度，不過兩人都遠不及張善政得到過半中間選民民調支持。

王義川在中間選民的支持度跌至8%。（圖／擷取自TVBS民調中心）

另外，針對張善政上任桃園市長至今三年來的施政表現，有61%桃園市民表示滿意，較就任兩年時的53%提升8個百分點，是歷年調查高點；而不滿意的比例也增加6個百分點至18%。整體而言，張善政滿意度提高至六成以上，也可能是民進黨可能人選在對比式民調中居於劣勢的原因之一。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月5日至12月12日進行的調查，共接觸1,153位20歲以上桃園市民，其中拒訪為200位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣辦法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

