張善政宣布桃園年貨大街開跑 凌濤手繪萬用袋、春聯大受歡迎

照片來源：凌濤臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／桃園報導

桃園市議員凌濤今（4）日在新永和市場首度公開手繪限量「可愛萬用袋」，與桃園市長張善政共同發放馬年小福袋，宣告桃園年貨大街開跑，數百份萬用袋瞬間發放一空，現場洋溢過節氣氛。凌濤表示，明將赴南門市場繼續發送限量萬用袋、「馬吉來」春聯及小馬福袋。桃園經發局也公布市場福袋明天開賣，13種福袋399元，內含各大市場排隊名店年貨食材。

張善政於發放馬年小福袋時，宣告桃園年貨大街正式開跑。凌濤也同時在市場裡發萬用袋，他事後表示感謝市民捧場，期待一份袋子的小心意，大家會喜歡，用著它開心辦年貨。

廣告 廣告

凌濤分享，繞著熱鬧的攤位，看著大家的笑容，還有店家老闆們熱情的招呼，讓他真的感受到了滿滿的過節氣氛。他祝福大家馬年萬事順利，並指出自己未來也將會在桃園區各大小市場跟大家見面，把限量萬用袋、「馬吉來」凌濤聯名春聯，以及小馬福袋，送給市民，希望繼續將這份福氣傳遞給大家。

照片來源：凌濤臉書

桃園經發局今天也公布「市場福袋」明（5）日開賣，13種福袋通通399元，裡面有新永和市場、南門市場、忠貞市場、大成市場的好料、排隊名店，過年必備豐盛食材，全部都有。凌濤透露，他問張善政市長選擇哪一個，因為實在難選，每一袋都料好、實在。

凌濤表示，此次發放有可愛萬用袋、有市場福袋、有馬年小福袋，代表喜上加喜、福氣滿滿，他再次祝福市場攤商生意興隆、市民馬年順利平安，大家新年快樂。他指出，5日將到南門市場，繼續發送限量萬用袋，歡迎大家來到南門市場辦年貨，他希望能當面跟市民們說聲「恭賀新禧」，祝大家「馬載祿厚」（取閩南語諧音「明仔載愈好」）、平安喜樂。

照片來源：凌濤臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

陳玉珍成功爭取春節金門加班機 第4波2月5日開放訂位

中午來開匯／民選公職須「單一效忠」 邱垂正強調非針對陸配

【文章轉載請註明出處】