張善政宣布桃園第二市政園區落腳中路車站旁

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市長張善政今天舉行就職3週年記者會，除了細數執政3年的政績，他同時也宣布，第二市政園區將結合中路重劃區，打造未來城市核心，補足超過40年的舊市府園區不足之處。

張善政出席「有感施政．奠定桃園20年發展根基：就職3週年記者會」，他致詞宣布，第二市政園區將結合中路重劃區，打造未來城市核心，選址所在地距離中路車站近，能補足使用超過40年舊市府不足，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會，更將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地轉型。

都市發展局局長江南志補充說明，第2市政園區位於桃園區國際路一段，緊鄰桃園1-4埤塘，總面積廣達7.68公頃，將以區段徵收方式開發。

江南志指出，中路車站整體區都市計畫目前送內政部審議中，使用分區規劃除了市府辦公廳舍、市議會，還有社會住宅、可負擔住宅、沿鐵路園道的商業區以及大小公共設施，並將整合中路車站出入口，讓市政園區串連交通節點。（編輯：林恕暉）1141224