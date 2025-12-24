張善政宣布桃園第二行政園區選址中路 黃瓊慧給予高度肯定

桃園市長張善政今(24)日出席就職3周年記者會，宣布桃園第二行政園區將落腳中路車站。對此，民進黨籍市議員黃瓊慧表示，對於市府團隊經審慎評估、採納民代的意見，將第二行政園區留在北桃園的決定，給予高度肯定。

黃瓊慧指出，規劃在中路地區的好處，不僅離原有的第一行政園區近，民眾洽公、公務員辦公不需跑太遠，而且區位剛好在中壢、桃園中間，對於往來兩地都很便利；而且將來桃園市議會也一併搬遷過去，將提升整體行政效率。

黃瓊慧同時也提醒市府，中路地區上下班交通本來就已十分壅塞，尤其是幾條主要幹道，如國際路、大興西路、中山路等，屆時可能會更加塞車；希望市府能盡快啟動國際路延伸至南平路的計劃、以及幾條馬路的打通，請市府一併檢討納入規劃，才能提前因應之後大量的車流，也才不會影響原本居住在中路地區市民的通勤。

