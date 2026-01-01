張善政宣布 桃園義交協勤費即日起調升至「每小時230元」

【記者江孟謙／桃園報導】為強化大型活動交通疏導量能並肯定交通義勇警察長期投入協勤工作的專業與付出，桃園市政府警察局交通警察大隊表示，市長張善政昨（31日）於市政會議時宣布，自115年元旦起，將義交協勤費由原每小時新臺幣200元調升至230元，以持續提升桃園市重大活動交通維護效能。

交通大隊大隊長李維振指出，隨著近年桃園市重大建設推動及舉辦活動規模持續擴大，如2025臺灣燈會、國際自由車環臺賽、雙北世壯運、市府各局處重要活動場合、桃園捷運工程、汙水下水道工程及各重要路口的上下班尖峰時段，因短時間內易湧入大量人車潮，對周邊道路、交流道及交通動線形成一定程度交通衝擊。

義交人員除於活動前配合警方參與交通動線與管制規劃外，活動期間更長時間駐守重要路口、停車場出入口及接駁節點，協助執行車流引導、人潮分流與臨時交通管制，是活動順利進行的重要關鍵。

特別是在跨年晚會與國際自由車環臺賽等大型活動中，義交需因應瞬間湧現的人車潮並配合分時、分區管制措施，機動調整疏導方向，除了即時協助警方管制外，同時加強疏導突發車流。交大表示，協勤勤務工時長、壓力高，且高度仰賴義交對道路環境與交通狀況的熟稔程度，直接影響整體疏散效率與用路安全。

大隊長李維振強調，義交協勤並非單純支援角色，而是經過招募、專業講習及定期訓練的交通協勤人力，需熟悉大型活動周邊道路狀況，並能與警力密切配合，即時回報狀況、迅速應變，發揮警民合作最大效能。

隨著桃園市重大建設推動及活動規模持續擴大，義交協勤時數與執勤強度逐年增加，常需於深夜或長時間站立環境中執勤，承擔相當體力負荷與交通風險。此次協勤費調升，除反映實際勤務需求外，更是對義交專業能力與責任承擔的具體肯定，有助於穩定人力並提升招募誘因。

交通大隊表示，未來將持續強化義交教育訓練、精進大型活動交通演練及完善執勤安全措施，讓義交在本市許多重要活動中，持續成為警方最堅實的協力夥伴。

桃園交大也呼籲市民，參與大型活動時多加利用大眾運輸，並遵從義交與警方指揮，共同維護交通順暢與人車安全，確保各項活動圓滿順利舉行。

