張善政對手是誰？ 傳民進黨1月底徵召何志偉

民進黨盤算2026縣市長選舉，6都人選只剩台北與桃園還沒定案。外傳民進黨準備在1月底徵召總統府副秘書長何志偉挑戰桃園市長張善政。藍營基層也反映，近期常見何跑地方，尤其他日前更是提出要把桃園打造成「桃園迪士尼」，想選的企圖「昭然若揭」。

外傳民進黨1月底要徵召何志偉選桃園市長。（何志偉團隊提供）

現任市長張善政年底將代表國民黨爭取連任，目前他的政績頗受好評，且去年大罷免，他完全成功護住桃園藍委，受到藍營基層高度肯定。據《民視》今天報導，民進黨據悉經各派系私下討論時初步達成共識，由何志偉擔任桃園市長參選人，民進黨也將在1月底提名何志偉、挑戰張善政。

報導並提到，由於今年九合一選舉涉及2028年總統大選前哨戰，朝野政黨布局都會影響未來局勢，因此不論人選是誰皆不可小覷。

外傳民進黨人才濟濟，可以挑戰現任市長張善政的人多了去，除了何志偉之外，正國會不分區立委王義川，甚至一度傳出曾任桃園市府新聞處長4年的行政院秘書長張惇涵都有意角逐；綠營宣稱，因為人才濟濟，才會和台北市一樣，不易敲定人選。

不過，綠營近日消息傳出，民進黨中央打算1月底前，以徵召方式點名何志偉去挑戰張善政。藍營地方基層也反映，近日常見何志偉跑桃園、拋願景，尤其他17日出席八德地區的親子活動，宣稱要把桃園打造成「桃園迪士尼」，引起地方關注。

有網民開酸，民進黨縣市長人選除了何志偉喊「桃園迪士尼」，如果蘇巧慧提「新北樂高樂園」、童子偉拋「基隆哈利波特影城」，只要台北市長人選也提一個「台北環球影城」，這樣北北基桃就可以「重回綠營執政，烽火連天」。

至於民進黨桃園市長選戰的提名作業，何志偉17日受訪低調說，還是由提名的委員會來做最後的決定，並認為有競爭、比較，才會知道誰比較好，「我一直都是最好的那一個選項」。

桃園市長張善政的對手呼之欲出。（桃園市政府提供）

