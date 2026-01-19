張善政對手是誰？傳民進黨1月徵召「他」

2026九合一選舉備受各界關注，目前民進黨六都人選，僅剩桃園和台北未出爐。而今（19）日有消息指出，民進黨可能在本月底，徵召總統府副秘書長何志偉參選桃園市長。

2026桃園市長選舉，民進黨中包括何志偉、正國會不分區立委王義川都被傳出有意角逐，先前更傳出，曾任桃園市府新聞處長4年的行政院現任秘書長張惇涵，也有可能出馬角逐，最終民進黨將派誰對決尋求連任的張善政，備受外界高度關注。而針對民進黨對桃園市長選戰提名作業，何志偉17日受訪強調，還是由提名的委員會來做最後的決定，並認為有競爭、比較，才會知道誰比較好，「我一直都是最好的那一個選項」。

但據《民視》今天報導，民進黨據悉經各派系私下討論時初步達成共識，由何志偉擔任桃園市長參選人，民進黨也將在1月底提名何志偉、挑戰張善政。報導並提到，由於今年九合一選舉涉及2028年總統大選前哨戰，朝野政黨布局都會影響未來局勢，因此不論人選是誰皆不可小覷。

