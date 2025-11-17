張善政對手驚爆是林佳龍！？正國會議員：靜待黨中央的決定

民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰皆被點名。現更驚爆外交部長林佳龍也可能參加，引爆外界震撼彈。據悉，民進黨正國會的桃園市議員彭俊豪表示，一切都尊重黨內機制，靜待黨中央及選對會小組的決定。

桃園市長張善政表態將尋求連任。（圖取自張善政臉書）

國民黨桃園市議員林政賢今天（17日）在議會質詢市長張善政時表示，外傳民進黨可能派出正國會龍頭林佳龍參戰桃園市長，更特別將2人學經歷比一比，相比後認為張善政與林佳龍學經歷平分秋色甚至小勝，林佳龍僅有年齡小10歲而小勝。張善政則不認同年齡大是弱點，當場表達年齡「小勝」應該移到他身上，並引用美國總統雷根競選連任時所言：「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他」，強調當然有信心爭取連任。

傳出外交部長林佳龍將選桃園市長。（圖取自林佳龍臉書）

對此，據《聯合報》今報導，彭俊豪認為黨內有機制將選擇能夠團結地方力量的人選，大家都在靜待黨中央及選對會小組的最終決定。

這次桃園市長之戰最常被拿出來討論，尤其是民進黨的推派人選成焦點；目前被點名的人選分別有立委王義川、總統府副祕書長何志偉、法務部政務次長黃世杰，前立委彭紹瑾也遞交了參選意願書，其中，勤跑基層的何志偉更被視為「奇兵」，現傳出林佳龍也有意參選，且被爆參選時間點，剛好不久前驚爆國安會祕書長吳釗燮和林佳龍因外交人事埋下嫌隙的傳聞，引發外界關注。

