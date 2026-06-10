張善政小內閣異動！地稅局長姚世昌卸任 6/16起由他接棒

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桃園市地稅局長姚世昌卸任。圖：資料照

桃園市政府今(10)日發布人事案，地稅局長姚世昌卸任，遺缺由前台北市政府稅捐處處長倪永祖接任。

新聞處長羅楚東表示，姚世昌歷任財政部北區國稅局桃園分局長、主任秘書、副局長，以及桃園市政府地方稅務局副局長，後升任局長。任職局長期間，積極推動各項業務，為市政建設提供堅實的財政後盾；同時秉持「愛心辦稅」理念，維護納稅義務人權益，深受各界肯定。市府對其奉獻公職、功在桃園的辛勞，致上最崇高的謝意。市長張善政對姚世昌任內的付出與貢獻，表達高度肯定與感謝。

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羅楚東指出，即將接任地稅局局長的倪永祖，歷任財政部財稅組專門委員及副組長、賦稅署副組長，後調任台北市稅捐稽徵處處長，稅務經歷完整，任內績效優異。疫情期間曾首推「線上e櫃檯」稅務視訊服務，兼顧防疫與便民；去年首創「稅籍異動即時通」，讓民眾即時掌握不動產轉移訊息，有效防範不動產詐騙案件。

羅楚東強調，倪永祖具完整經歷及數位整合能力，熟悉稅務運作、了觧民眾需求，接任後業務上自能完整銜接；張善政也期許倪永祖，持續提升稅務行政效能，秉持智慧創新的理念，為市民打造更便捷、安全的財稅環境。

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