張善政就職三周年化身「總工程師」 26分鐘暢談5大願景

桃園市長張善政就職將滿3周年，24日以「總工程師」自居，回顧3年政績，並提出5大願景。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政回顧3年政績，自信指出就任時承諾會以最好建設品質回報市民，「我們做到了！」(蔡依珍攝)

桃園市長張善政就職將滿3周年，24日以「總工程師」自居，回顧3年政績，他自信指出就任時要以智慧科技為基礎推動市政的承諾做到了，展望未來，他宣布第二行政園區和市議會將落腳中路車站，結合軌道建設打造未來城市核心，另外創全台之先推出的可負擔住宅更是「只許成功、不許失敗」要讓年輕人買房減壓，並要透過2年200條免費桃小巴，讓桃園公車有質與量的大轉變。

張善政說，就任時承諾會以最好建設品質回報市民，「我們做到了！」展望未來，他屢屢跟同仁強調不要只看4年、8年任期，要看桃園10、20年的發展，就算任內無法達成也沒關係，重點是要許給未來主人翁怎樣的未來，不能辜負外縣市搬來的「桃園新住民」，希望能是最後一次搬家，因此每項政策都要為下一代努力。

張善政「教授」上身，1人暢談26分鐘，提出5大願景，以鐵路地下化為契機，強調每個車站不僅是交通節點，更是生活核心，乘載超過100萬民眾的日常，不要浪費將近16公里的路廊，未來騰空的園道路廊將是「桃園黃金軸線」，將近450公頃工業區將轉型，翻轉鐵路沿線老舊修車工廠的現況，他以「TOD＋」的新概念宣示每個車站不僅是交通節點，更是生活核心。

張善政說，配合中路火車站的中路都市計畫整開區，將是未來城市核心，宣布第二市政園區及市議會要落腳中路，補足使用超過40年舊市府的不足處，成行政商業樞紐，園區更規畫完整生活機能，整合道路系統、捷運等大眾運輸工具，緊鄰1-4號埤塘的「傍水」環境，充分發揮桃園優勢，絕對是最優質上班地點。

張善政說，中壢體育園區則是南桃園區域發展的關鍵拼圖，正積極規畫招商，和許多重量級業者接觸，新的車站、捷運都已經陸續在蓋，也有大的公園跟停車場，力拚明年BOT招商成功，待大巨蛋完工後，桃園人也能享有大型室內運動場和展演空間，完美補足南桃園生活機能。

「我們馬上要扭轉沒有市立醫院惡名！」張善政說，未來桃園將朝醫療平權大邁進，透過「市立醫院＋三分院」，除八德總院外，大溪、觀音與復興三地都將設立分院，要讓大部分的桃園市民都能就近方便就醫，讓市民告別跨區、跨縣市就醫惡夢。

「桃園公車將發生質與量的蛻變！」張善政說，現有5大幹線公車宛如大動脈會加深加密，桃園力推的桃小巴就是微血管，明年起刷市民卡就能免費搭乘，且現有32條會再增加50條，目標2年增至200條。

「可負擔住宅則是台灣住宅發展史重要里程碑，只能成功、不能失敗！」張善政說，為落實居住正義，除了社會住宅，桃園將創全台之先，透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，不跟隨市場無限制飆漲，讓一般薪資家庭在合理範圍內，也能實現自住的可能，確保住宅回歸居住本質，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易的願景。

張善政不諱言，推動可負擔住宅吃力不討好，挑戰很大，外界都質疑應該中央來做，但他回顧婦幼局、代理教師全聘期等政策都率全國之先推出，桃園都是台灣領頭羊，相信「可負擔住宅」也能當領頭羊，期許市府主管要有企圖心且對自己有信心，勇於迎接挑戰，「我們推動的每一項政策，不只是回應當下需求，更是為下一代鋪路，穩健朝向2030北桃園新核心邁進！」

