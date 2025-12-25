張善政就職三週年 宣布「桃園NEXT未來工程」計畫

桃園市 / 綜合報導

桃園市長張善政就職將滿3周年，昨(24)日舉辦記者會回顧3年政績，他自信指出自己的承諾做到了，也宣布「桃園NEXT未來工程」，用26分鐘談5項願景，也期盼桃園未來的每一步，不論能否在任期內完成，都要為下一代好好努力。

舉起手向主持人點頭致意，桃園市長張善政即將就職三週年，昨日率同市府團隊出席記者會，除了分享驅動桃園前進的「六大核心模組」，也宣布「桃園NEXT未來工程」，包含第二行政園區落腳中路，市立醫院及三分院落實醫療平權，中壢體育園區也將成為打造南桃園區域發展最後拼圖。

另外將會持續擴增2歲專班及臨托據點，還有免費新幹線公車與桃小巴，以及讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅， 桃園市長張善政說：「數據指出桃園是全台灣最會長大的城市，不只自然成長率也有許多境外移入。」

對自己三年施政成果充滿自信，張善政還強調，六個政策不只是政策而是一個城市系統，六個核心模組一起跑城市才會穩，也希望能透過「桃園NEXT未來工程」重新建構城市版圖。

精美宣傳片展現施政成果，回顧3年政績張善政高喊我們做到了，同時展望未來，盼每項政策都持續能為下一代努力。

