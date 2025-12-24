張善政就職3周年 曝桃園第二行政園區將落腳中路重劃區

桃園市長張善政出席「有感施政·奠定桃園20年發展根基：就職三周年記者會」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（24）出席「有感施政·奠定桃園20年發展根基：就職三周年記者會」，除了分享驅動桃園前進的「六大核心模組」，也宣布「桃園NEXT未來工程」，包含第二行政園區落腳中路、市立醫院+三分院落實醫療平權、中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖、持續擴增2歲專班及臨托據點、免費新幹線公車及桃小巴以及讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅。

桃園市長張善政宣布「桃園NEXT未來工程」。圖：市府提供

張善政強調，不只是六個政策，是一個城市系統；六個核心模組一起跑，城市才會穩。至於未來的桃園，則希望透過「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。

桃園市長張善政希望透過「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。圖：市府提供

張善政提到，打造桃園黃金軸線，讓每個車站不僅是交通節點，更是生活核心，鐵路地下化後，將近16公里的路廊乘載超過100萬民眾的日常，騰空的園道路廊則是重新定義的「桃園黃金軸線」。市府的眼光必須放遠，思考跨世代的生活議題，因此市府提出「TOD+」的新概念，規劃每個車站不僅是交通節點，更是生活核心。地下化後，將有近450公頃工業區步入轉型，從傳統製造到智慧製造，甚至是研發中心，將有許多國際、高科技產業進入，好工作不須再遠赴外縣市。

張善政表示，第二市政園區將結合中路重劃區，打造未來城市核心，補足超過 40年的舊市府園區的不足之處。選址所在地中路車站不僅與未來第二市政園區距離近，能有效補足使用超過40年舊市府的不足，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會兩個最大公共設施，更將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地的轉型。

張善政表示，中壢體育園區正著手招商規劃，作為南桃園區域發展的最後一塊拼圖，此處新的車站、新的捷運都已經陸續在蓋，也有大的公園跟停車場，就差一個大型的室內運動場以及展演空間，大巨蛋完工後，將完美補足南桃園生活機能。

張善政提到，未來桃園將朝醫療平權大邁進，透過「市立醫院+三分院」讓市民告別跨區、跨縣市就醫惡夢。除八德總院外，市府預計在大溪、觀音與復興三地設立分院，讓桃園的醫療平權大幅邁進，希望能讓絕大部分的桃園市民都能就近方便就醫，告別跨區、跨縣市就醫惡夢。

張善政表示，為落實居住正義，除了社會住宅，桃園再往前跨出關鍵一步，創全台首例推動「可負擔住宅」制度，透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，確保住宅回歸居住本質，讓一般薪資家庭在合理範圍內，也能看見實現自住的可能，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易的願景。

張善政強調，市府多項政策及措施都率全國之先，例如婦幼局是台灣領頭羊、代理教師全聘期讓中央跟進，因此推動「可負擔住宅」也能當領頭羊，期待市府主管要有企圖心且對自己有信心，勇於迎接挑戰，可負擔住宅的推動只能成功不能失敗，必須往前推讓它成功。

