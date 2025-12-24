張善政就職3週年 拍板「桃園NEXT」第2行政園區落腳中路

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今(24)日舉行就職3週年記者會，細數過去6大面向政績，也宣布桃園NEXT未來工程，拍板第2行政園區落腳中路，以及市立醫院+3分院落實醫療平權、中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖、持續擴增2歲專班及臨托據點、免費新幹線公車及桃小巴，以及讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅政策。

桃園市行政園區辦公廳舍早已不敷使用，第2行政園區討論已久，包括中壢青埔也是地點之一，張善政在就職3週年記者會，宣布拍板第2行政園區落腳中路，第2行政園區將結合中路重劃區，打造未來城市核心，選址所在地鄰近桃園鐵路地下化中路車站，也能有效補足使用超過40年舊市府的不足，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會2個最大公共設施，並將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地的轉型。

都發局江南志說明，第2行政園區位於桃園區國際路2段，緊鄰桃園1-4埤塘，總面積廣達7.68公頃，將以區段徵收方式開發，中路市政園區都市計畫目前送內政部審議中，用地規劃除了市府辦公廳舍、市議會，還有社會住宅、可負擔住宅用地、大小公共設施及商辦區，並將整合中路車站出入口，讓市政園區串連交通節點。

此外，張善政也提到，桃園鐵路地下化進行中，雖然有人說若採高架早就蓋好，可能喪失了很多機會成本，可以早蓋好沒蓋好，但既然已經要花費這些時間，要把鐵路地下化的優點充分發揮，所以要把TOD+以運輸節點為核心的市區發展當作重點，讓從桃園到平鎮的每個車站都有特色，未來騰空將近16公里的路廊，乘載超過100萬民眾的日常，這條「桃園黃金軸線」預估可釋出近450公頃的工業區，轉型為商業區及住宅區，帶動的地方繁榮將不可限。

張善政表示，為擺脫6都唯一沒有市立醫院的惡名，市府規劃於八德霄裡建置市立醫院並搭配觀音、大溪、復興區3分院，讓市民告別跨區、跨縣市就醫惡夢，讓桃園的醫療平權大幅邁；至於中壢體育園區正著手招商規劃，作為南桃園區域發展的最後一塊拼圖，此處新的車站、新的捷運已陸續在蓋，也有大的公園跟停車場，就差一個大型的室內運動場以及展演空間，大巨蛋完工後，將完美補足南桃園生活機能。

針對創新的可負擔住宅政策，張善政表示，除了社會住宅，桃園創全台首例推動可負擔住宅制度，透過去商品化與封閉市場等制度設計，確保住宅回歸居住本質，讓一般薪資家庭在合理範圍內，也能看見實現自住的可能，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易的願景。

張善政強調，市府多項政策及措施都率全國之先，例如婦幼局是台灣領頭羊、代理教師全聘期讓中央跟進，因此推動可負擔住宅也能當領頭羊，期待市府主管要有企圖心且對自己有信心，勇於迎接挑戰，可負擔住宅的推動「只能成功不能失敗」。

