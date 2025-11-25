張善政市長視察新設興南非營利幼兒園，期勉打造桃園幼教新標竿。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十五日視察「視察新設興南非營利幼兒園」。張善政表示，該園於今（一一四）年正式啟用，園舍全新落成、環境友善安全，不僅大幅提升中壢地區托育量能，也為地方帶來更完善的幼兒教育選擇。興南非營利幼兒園總經費約一億二千萬元，其中三分之一由市府投入，其餘由教育部補助，充分展現中央與市府共同推動幼托公共化的決心，期盼在園方與社團法人臺灣卓越幼兒教育發展協會的專業經營下，興南非營利幼兒園能成為桃園幼兒教育的優質新標竿。

廣告 廣告

張善政說明，興南非營利幼兒園共設六個班級，其中四班為兩歲專班、二班為混齡班，可有效滿足中壢地區年輕家庭快速增加的托育需求。張市長指出，桃園整體幼托需求仍持續上升，一一四學年度全市兩歲專班已達二百班，其中一百二十三班為近三年新增，顯示桃園在少子化趨勢下仍維持相對穩定的生育力，也反映市府在托育政策上的成果。

教育局指出，興南非營利幼兒園自一一四年八月一日開園後，目前已招收四班兩歲專班及二班三至五歲混齡班，為全市擁有最多兩歲專班的非營利幼兒園。園舍為地上三層樓建築，總樓地板面積約二千六百九十八平方公尺，規劃充足教學空間、服務空間與戶外學習環境，並將遊憩場域與庭園空間整合，打造兼具學習與探索樂趣的活力校園，提供幼兒優質且安全的學習環境。

教育局補充，市府持續提升公共化教保量能，自張市長上任後大幅增加兩歲專班班數，從一一一學年度的七十七班提升至一一四學年度的二百班，三年累計增加一百二十三班。同時，市府亦推出五歲幼兒教育助學金，凡滿五歲就讀公私立教保機構者，每位每學期補助四千五百元，一學年最高九千元，協助家庭減輕育兒負擔，也讓家長在桃園更安心地扶養孩子，就近獲得完善的幼托服務。

（新聞處提供）

包括市議員劉曾玉春、市府教育局長劉仲成、中壢區公所副區長鄭伊庭、新工處長呂紹霖、興南非營利幼兒園園長吳稚潔、社團法人臺灣卓越幼兒教育發展協會秘書長胡毓唐等均一同出席。