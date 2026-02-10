張善政建議中央將豆渣轉化飼料 為黑毛豬產業開闢新路

桃園市長張善政今（10）日下午前往桃園國際機場，陪同行政院長卓榮泰視察「春節國際機場邊境檢疫整備情形」。張善政表示，農曆春節及228連假將至，預期出國旅遊人潮大幅增加，攜帶違規動植物產品入境風險隨之升高，市府除全力配合中央落實廚餘禁養政策外，更當面向中央請命，建議運用大溪豆干產業產生的豆渣及家禽下腳料，合作推動集中蒸煮示範中心，以循環經濟模式為黑毛豬產業開闢新路。

桃園市長張善政。圖：市府提供

張善政指出，去（114）年非洲豬瘟疫情衝擊台灣養豬產業，市府已全面禁止廚餘養豬。考量桃園為黑毛豬飼養重鎮，鄰近台北消費市場，且大溪豆干產業發達，製程產生的豆渣與家禽下腳料均富含蛋白質及高營養價值。此類副產物與傳播非洲豬瘟風險無關，是極佳的替代飼料來源。

行政院長卓榮泰。圖：市府提供

張善政進一步建議，中央與地方可攜手研議設立集中蒸煮中心等示範計畫，將豆渣與家禽下腳料等高蛋白副產物，透過適當程序轉化為飼料。此舉不僅符合循環經濟原則，更能解決黑毛豬飼料需求，若試辦計畫成功，將可成為中央與地方合作新範例，造福全台黑毛豬飼養縣市，在落實防疫的同時，也能照顧豬農權益，為產業尋求永續經營契機。

行政院長卓榮泰表示，因應農曆春節出入境人潮高峰，政府以「零信任、零容忍」為原則，啟動強化查驗戰力、提高檢查比例及源頭阻絕三大防疫措施，全力防堵非洲豬瘟等疫病風險，目標於今(115)年2月底向世界動物衛生組織（WOAH）申請恢復非洲豬瘟非疫區資格。針對春節期間旅客攜帶違規肉製品風險，政府已增派海關與檢疫人力、擴充檢疫犬與X光設備，並提高高風險航班檢查比例，同時加強入境移工鞋底消毒，從源頭阻斷病毒。

農業局表示，依農業部動植物防疫檢疫署統計，114年12月查獲旅客違規攜帶肉類等動物檢疫物共43件，顯示邊境防疫風險仍高。肉類製品可能夾帶非洲豬瘟等重大動物疫病，植物種苗、接穗等繁殖材料亦可能帶入疫病蟲害。回顧114年10月國內曾發生非洲豬瘟案例，政府投入大量人力與經費方成功撲滅，防疫成果得來不易。

農業局指出，地方支持中央推動廚餘轉型「環保飼料」並逐步法制化的方向，然而建議在相關制度尚未完備前，儘速訂定共同蒸煮中心配套措施及法令修正期程，並適度延長禁止廚餘養豬政策緩衝期。此外，依現行補助要點，申請轉型須拆除既有蒸煮設備，但該設備仍可用於植物性飼料原料蒸煮，有助提升消化率與肉質，對黑豬產業尤為重要，籲請中央給予保留設備之彈性空間，協助產業平順轉型。

