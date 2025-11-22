張善政強敵現身？ 媒體人爆鄭文燦回鍋參選

富岡鐵道藝術節，桃園市長張善政，特地來搭乘「藍皮解憂號」，但怎麼戴了頂牛仔帽，還被行政院長卓榮泰吐槽。行政院長 卓榮泰 vs. 桃園市長 張善政:「院長好，你這個應該是騎馬吧，怎麼會是搭火車，哈哈哈。」

沒想到，卓揆是口嫌體正直。桃園市長 張善政 vs. 行政院長 卓榮泰:「入境要隨俗，哈哈哈。」兩人有說有笑，讓人聯想，張善政日前才肯定卓榮泰的「政院版財劃法」，難怪氣氛好。

張善政說，政院提財劃法是好的開始，但地方政府有意見，政院應該虛心接受。（圖／TVBS）

張善政重申，行政院版本還是得檢討，畢竟挹注地方1.2兆創新高，但遲遲沒公布各縣市試算金額。桃園市長 張善政說:「我那天講的話是，他(卓榮泰)願意跨出第一步，從不做到要做，跨出這一步是正面的，但是這個內容需要大家的檢討。尤其是我特別強調，地方政府要提供意見，行政院要虛心來接受大家意見來改善，所以內容到底是好或不好，到什麼地步，我想還需要大家來檢視，但是他跨出第一步，是非常正面的。」

直球對決行政院，張善政說話有底氣，也為2026地方選戰熱身，但媒體人吳子嘉爆料，前桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，投下震撼彈。

媒體人吳子嘉爆料，鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，但鄭文燦本人駁斥。（圖／TVBS）

桃園市議員(民) 魏筠說:「有關名嘴表示鄭文燦前市長，有意參選桃園市長這件事情，我有向文燦市長做一個詢問，文燦市長回應我心如止水，沒有任何選舉的打算，所以這個名嘴釋出的這個消息，只能代表他自己的意見，並不能代表鄭文燦的意思。」

鄭文燦，間接駁斥投入選戰的傳聞，但綠營到底要由誰來挑戰張善政，暫時從缺。

