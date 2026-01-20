張善政感謝後備軍人輔導中心 推動在地公益及弱勢關懷

桃園市後備指揮部115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動。圖：市府提供

桃園市長張善政今（20）日上午前往大溪區，出席「桃園市後備指揮部115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」。張善政表示，面對詭譎多變的國際局勢，國家安全不容片刻鬆懈，後備軍人是維繫國防戰力的核心，期許今日晉任及受獎楷模持續在崗位上發揮影響力，厚植全民國防根基。

桃園市長張善政期許今日晉任及受獎楷模持續在崗位上發揮影響力，厚植全民國防根基。圖：市府提供

張善政今日頒發感謝狀予6區後備軍人輔導中心，感謝其致力推動在地公益及弱勢關懷，並肯定所有接受晉任及表揚人員皆是桃園後備最堅實的力量。

民政局表示，後備指揮部及各區後備輔導中心，平時除了支持政府政策，宣導全民國防教育及參與關心國防事務，另也協助災害防救工作。近年更配合民政局致力於社會公益活動關懷弱勢，市府將持續挹注資源支持後備體系辦理各項公益活動，擴大社會參與及關懷觸角，感謝後備各級幹部長期與市府密切合作，將愛心深入社會每個角落。

廣告 廣告

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

電影看到一半影廳全黑！青埔新光影城、桃園長庚同時跳電

大溪大房食品傳承百年工藝 張善政頒匾額肯定轉型典範