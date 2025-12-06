張善政慰勉蘆竹守望相助中隊 肯定治安特優、再添城市安全動能

市長張善政與蘆竹守望相助隊員合影。圖：市府提供

桃園市長張善政昨(5)日晚間前往蘆竹區，出席「桃園市民防總隊守望相助大隊—蘆竹中隊114年慰勤活動」。張善政表示，感謝蘆竹守望相助隊成員守護社區治安，桃園在今年內政部社區治安評比中再次獲得「特優」肯定，這個成績是所有隊員投入與努力的共同成果。期勉隊員繼續協力市府治安工作，明年再創特優佳績，共創安全宜居城市。

身著制服代表守望相助隊紀律團隊形象。圖：市府提供

張善政提到，市府近年在守望相助相關經費上，逐年提升增加，明（115）年度預算更提升至1億4,166萬餘元，全力支持全市一萬兩千餘名隊員。

廣告 廣告

張善政也提醒隊員近期氣溫轉涼，值勤時務必注意保暖與自身安全，張善政說，市府會持續做好後勤支援，讓所有隊員在值勤時無後顧之憂。

市長張善政頒發慰問品。圖：市府提供

桃園市守望相助大隊大隊長蕭毓中表示，感謝市府支持守望相助隊隊員制服更新換發，並提升保暖性與整體安全性，他特別叮嚀隊員，身著制服代表紀律團隊形象，值勤期間務必避免擾民及做出影響觀感的行為，也再次提醒隊員們冬季值勤要注意保暖及安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

測速照相數據為何不一致？警政署：方向與設備分類造成不同結果

蘆竹守望相助隊年終慰勤 張善政：提升預算強化後勤支援