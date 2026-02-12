張善政慰勉警察同仁 感謝犧牲假期堅守崗位

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

桃園市長張善政今（12）日前往龍潭分局、楊梅分局、中壢分局、平鎮分局、大溪分局、八德分局以及刑事警察大隊警犬隊慰勞警察同仁與協勤民力，並頒贈春節慰勞金及慰勞品。張善政表示，農曆春節將至，正值治安與交通維護最繁重的時刻，感謝警察同仁及志工不分晝夜、犧牲假期堅守崗位，也正因同仁的付出，使桃園治安評比與社區守望相助成效均在6都名列前茅。

張善政表示，警犬隊雖成立時間不長，卻已成為桃園警力中不可或缺的「毛警官」，憑藉靈敏嗅覺與專業訓練，有效補足人力感官限制、消除治安死角。張善政也提到，市府近年積極打造寵物友善城市，警犬除肩負執法任務，更成為拉近警務與市民距離的親善象徵，不僅為警政形象加分，也讓市民看見警犬執勤時倍感安心。

廣告 廣告

桃園市警察局指出，桃園正邁向科技智慧城市，警政工作將運用大數據與監控系統，強化打擊詐騙、賭博及毒品犯罪，並提升金融機構與銀樓的巡邏密度。因應春節期間的風景區及交通樞紐，包含桃園機場、火車站及機場捷運周邊，警方已提前規劃疏導措施，並強化大型活動期間的通報與應變機制，全力確保市民行車安全與交通順暢。市府將持續推動「舉家外出巡邏」及「大額款項護送」等貼心便民措施，讓市民在春節期間能真切感受到警察就在身邊，全面守護桃園治安與交通順暢。

桃園市長張善政慰勉中壢分局。（桃園市政府新聞處提供）