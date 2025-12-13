張善政慰勞平鎮守望相助隊 強調警民協力打造社區安全網

市長張善政出席「桃園市民防總隊守望相助大隊平鎮中隊慰勤活動」。圖：讀者提供

桃園市長張善政昨(12)日晚間前往平鎮警分局出席「桃園市民防總隊守望相助大隊平鎮中隊慰勤活動」，慰勞平鎮地區的守望相助隊。此次活動除市長外，還有同是守望相助平鎮中隊中隊長的立法委員呂玉玲、桃園市議員舒翠玲、王珮毓、陳韋曄、議員劉仁照服務處秘書劉耀鍏、平鎮區長蕭巧如、守望相助大隊大隊長蕭毓中及警察局局長廖恆裕等多位貴賓出席，共同支持守望相助大隊的工作。

市長張善政表示，​隨著桃園積極推動城市建設與擴大社會福利，人口顯著增長，隨之而來的治安及交通挑戰也日益嚴峻。因此，市府將「社區治安」列為首要警政目標。期盼透過守望相助隊與社區組織的緊密合作，以「警民協力」的方式，共同構築更綿密、完善的社區安全網絡。

現場合照。圖：讀者提供

​​鑑於守望相助隊員不畏風雨、犧牲假期與個人時間堅守崗位，始終是守護治安的堅實力量，市府為感謝這份無私奉獻，特別請市警局規劃，推出以「美學融入制服、設計連結城市」為理念的全新冬季制服，打造兼具機能、舒適與高識別度的裝備，確保隊員在巡邏時既保暖又美觀。張善政也承諾，市府未來將持續挹注經費與裝備，做守望相助隊最強力的後盾。

張善政最後強調，未來市府將持續全力支持市警局與守望相助隊，透過擴大經費挹注與落實各項治安措施，進一步深化警民合作關係。期許能夠營造一個安全、穩定的生活環境，讓所有桃園市民都能在此安居樂業、安心成長。

