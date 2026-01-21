張善政拍板「龍潭國民運動中心」落腳這處 滿足市民運動需求

市府已正式拍板將龍潭國民運動中心設置於龍潭運動公園。圖：市府提供

桃園市長張善政今(21)日上午主持市政會議時表示，市府經過審慎評估，已正式拍板將龍潭國民運動中心設置於龍潭運動公園。張善政指出，龍潭區人口已接近13萬人且持續成長，為桃園重要的發展區域之一，設置國民運動中心可有效補足在地運動設施量能，進一步提升市民運動休閒品質與健康生活。

張善政表示，龍潭運動公園具備交通動線順暢、用地條件單純等優勢，且多為公有土地，無須進行大規模土地徵收，整體推動條件成熟，故成為國民運動中心設置基地。市府將隨即啟動相關規劃作業、推動建設流程，確保工程順利進行，盡早為龍潭鄉親提供完善且多元的運動空間與服務。

廣告 廣告

張善政會中也宣布，改善優化後的龍潭體育園區預計自1月30日起展開為期7天的試營運，率先開放1、2樓體適能中心及撞球場等設施，邀請在地市民實際體驗並提供意見，作為後續調整與精進的重要參考。

張善政強調，龍潭國民運動中心與龍潭體育園區屬不同定位、相互補充的運動設施，未來無論是改善後的既有場館，或新建完成的國民運動中心，市府都將持續完善龍潭地區運動服務體系，打造更完整、多元且友善的運動環境，滿足市民各年齡層的運動需求。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

台灣之光！桃園青農陳士賢奪國際規模最大稻米競賽金賞

每月最高領3000元！桃園疊加補助教師行政獎金 估4500人受惠