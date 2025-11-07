張善政挨轟沒坐鎮火災現場 網友酸爆民進黨議員：火神眼淚的原型

桃園南門市場週三深夜發生大火，桃園市民進黨籍議員王珮毓6日在個人社群平台發文，質疑市長張善政第一時間沒有出現在火警現場，因而「燒掉市民對市長的期待」。不過，文章上線後，引起網友砲轟「要市長到現場做什麼？」、「沒升級到他當指揮官，真的別來添亂」；也有人提到，「火神的眼淚就演了，火災當下任何官員去只是添亂的」、「火神的眼淚議員原型是你嗎？」、「不只燒掉攤商心血，也燒掉王珮毓議員的選票」。

桃園市長張善政前往南門市場視察火災後重建狀況（圖／桃園市政府提供）

南門市場5日晚間傳出火警，由於火勢延燒快速，消防隊到場時已波及相當大面積。初步統計，公有市場內部共有49個攤位受到影響，加計外圍攤販，受災總數達數百攤。桃園市長張善政在火災發生後，當晚深夜透過臉書發文，表示已責成相關局處因應，隔天一早也前往火警現場視察，並祭出四項措施協助攤商度過難關。

不過，民進黨中央以及桃園市議員黃瓊慧、王珮毓等人都在社群平台發文，質疑張善政第一時間未到現場。王珮毓發文時，搭配了Google地圖，並表示，「桃園南門市場和市長官邸的距離，昨晚南門市場21:36起火，直至凌晨01:20撲滅，這把火燒掉了攤商的家底，也燒掉了市民對市長的期待。」

沒想到，文章一上線，反而引起網友一面倒撻伐，有人直言，「不好意思，我不知道火災現場第一時間縣市首長親身到場的必要性在那裡 」、「現場打火弟兄忙碌，不需要市長來刷存在感」、「昨晚大火，請問你去現場救火了嗎？如果市長該去，市議員的你豈不是更應該去」、「沒升級到他當指揮官，真的別來添亂」。

民進黨桃園市議員王珮毓發文，質疑張善政南門市場火警處置不當，反遭網友酸爆（攝自王珮毓社群平台）

也有人以台劇《火神的眼淚》為例，表示，「火神的眼淚就演了，火災當下任何官員去只是添亂的」、「火神的眼淚演的議員原型是你嗎？」，「致貴議員：火神的眼淚有看就該有自知之明別去現場添亂！！」還有人提到，「呃…當年高雄氣爆，陳菊好像睡得很好」、「𤌴哥任內消防員因救災殉職達2位數！你說話了？還是雙標仔？ 」。

