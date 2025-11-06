張善政挨轟！他秒翻「打卡市長」往事酸爆

▲桃園市長張善政今（6）日視察南門市場惡火災情。（圖／桃園市府提供）

[NOWnews今日新聞] 桃園市南門市場昨（5）日深夜突發大火，熊熊火勢延燒近3小時才獲控制，市場約三分之二區域都付之一炬，損失慘重；而市長張善政凌晨在社群上說明最新消息，強調第一時間指示消防與相關單位全力救援，未料卻遭青鳥批評只會「線上勘災」。對此，臉書粉專「政客爽」翻出10年前，鄭文燦被網友譏為「打卡市長」的事蹟反酸。

張善政今（6）日凌晨發文指出，市府接獲通報後即啟動跨局處應變機制，由消防、警察、環保與經發單位協力進行現場搶救與災後復原，並強調最重要的是人員安全。不少網友留言感謝消防與市府團隊辛勞，但也有批評聲浪質疑，張善政沒到現場親自坐鎮，諷刺他「早上8點多才現身，當自己是打卡上班族？」

面對爭議，政客爽則搬出2015年鄭文燦的例子反擊，他指出，當時桃園新屋大火，媒體報導桃園市長鄭文燦在臉書「現場轉播」救災情況，遭到網友批判在如此危難之際，市長怎麼還有空上臉書PO文? 鄭文燦因而被譏笑為「打卡市長」。

政客爽提到，鄭文燦在火災的當下連發4篇臉書文，內容超像一個鄉民還是記者，例如「大悲，6位消防隊員不幸殉職」。這種內容毫無重點，也沒說要怎麼協助處理大火，結果下場當然是被網友罵爛。作為市長發生大火，最重要的是協調資源、整體規劃善後，而不是到火災現場作秀。

