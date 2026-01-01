張善政探望元旦寶寶 多項婦幼新政同步上路打造育兒友善城市





桃園市長張善政1日上午前往桃園區探望「元旦寶寶」並致贈桃園乖寶包作為新生兒賀禮。張善政表示，桃園市為六都中唯一人口自然增加正成長的城市，粗出生率達7％，今日預估將有65位新生兒成為桃園市民，市府將持續推動婦幼友善政策，讓媽媽及新生兒皆能獲得完善的健康保障，為桃園的孩子打造安心成長的友善環境。

張善政市長在市府婦幼局長杜慈容、衛生局長賈蔚、桃園區副區長邱創正陪同中探視「元旦寶寶」。立法委員萬美玲、市議員張碩芳、秉坤婦幼醫院院長洪秉坤也到場陪同。



桃園市長張善政偕同夫人張琦雅探視「元旦寶寶」。

市府婦幼局表示，市府自今日起推出孕期疫苗補助、升級版「好孕專車」及到宅坐月子服務。凡設籍本市或配偶設籍本市且尚未取得身分證的孕婦，孕期滿28至36週可申請百日咳混合疫苗補助新台幣1,800元，RSV疫苗則依胎次加碼補助1,800至7,680元。

「好孕專車」車資補助效期延長至產後1年，復興區服務範圍亦涵蓋嬰幼兒預防保健及一般醫療就診；凡設籍本市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請「到宅坐月子服務」。

婦幼局說明，自今（115）年2月1日起，將擴大辦理「友善托育補助2.0」，雙胞胎家庭送托準公共托育，第1胎負擔2,000元、第2胎1,000元，第3胎以上幼兒全額補助，減輕多子女家庭托育壓力。

另，桃園亦率全國之先推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，保障0至6歲幼童乘車安全。盼透過涵蓋孕期健康防護、產後照顧、托育補助及交通安全等服務，從懷孕、生產到育兒提供全方位支持，讓媽媽安心生、孩子健康長。

