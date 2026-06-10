張善政推可負擔住宅持續爭取中央核定 讓青年安心成家

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（10）日上午主持市政會議，聽取都市發展局「桃園可負擔住宅政策」專題報告後表示，可負擔住宅是介於社會住宅與市場住宅之間的重要政策工具，具社會福利性質與制度正當性，若能順利實施，將成為我國住宅政策重要里程碑，也可作為其他縣市參考模式。市府將持續向中央說明可負擔住宅與社會住宅的互補關係，必要時也可透過立法院公聽會或座談會，邀集相關部會及專家學者共同討論，讓制度審查回歸專業、客觀與公共利益，打造讓青年願婚、敢生、安心成家的宜居環境。

廣告 廣告

桃園市都市發展局「桃園可負擔住宅政策」專題報告。圖：市府提供

張善政指出，可負擔住宅制度從政策規劃、法制作業到跨局處協調，均仰賴都發局、法務局及相關機關共同投入，展現市府團隊推動居住正義的決心。目前自治條例已送行政院核定，期盼中央秉持開放、創新與專業態度審慎評估，支持這項回應青年及育兒家庭居住需求的重要政策，儘速推動落實。

法務局長賴彌鼎說明，可負擔住宅自治條例送中央審議後，內政部、財政部及法務部可能就制度定位、貸款、物權與債權關係，以及固定價格與封閉交易是否涉及所有權限制等議題提出法律意見，市府需預先強化法制論述與配套規劃。此外，自治條例通過僅是制度推動的起點，後續執行規範、法制作業及修法準備均須同步推進。針對外界不同意見，市府也將持續蒐集專家學者建言，深化政策溝通，厚植制度推動基礎。

都發局副局長歐政一補充，可負擔住宅自治條例已於5月29日經市議會三讀通過，並於同日函送行政院核定，後續將由中央徵詢相關部會意見進行審議。都發局將持續溝通爭取支持，面對近期各界高度關注，市府已透過專屬網站、漫畫QA等多元方式加強政策說明，後續也將彙整媒體及社群意見適時回應，並與住都中心同步推動相關執行及法制作業準備。

都發局表示，近10年桃園人口增加約23萬人、戶數增加逾20萬戶，在軌道建設、重大開發及人口移入帶動下，房價與租金持續上漲，使許多青年及育兒家庭面臨難以負擔市場住宅的壓力。為此，市府以「社宅照顧、可負擔穩居、租賃健全、修繕延壽」為住宅政策主軸，並推動可負擔住宅制度，透過公私協力取得房源，以低於市價的價格優先提供青年及育兒家庭居住需求，同時建立固定價格轉售、封閉交易、住都中心買回及信託管理等去商品化機制，確保住宅資源回歸居住用途。

【看原文連結】

更多桃園電子報報導：

新屋嚴重車禍！6旬女駕駛逆向撞砂石車 自小客變形釀4死

衛福部地方衛生考評桃園表現亮眼 3類別摘六都第一