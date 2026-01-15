張善政支持度高綠營難佈局？ 綠營：擦脂抹粉忽略市民實際感受

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】民進黨桃園市黨部今（15）表示，桃園市長參選人預計將於農曆年前出爐，黨部目前持續蒐集地方對於人選的期待與意見，並即時向中央黨部反映，同時也會加強與地方支持者的溝通，屆時一定會提出最適合帶領桃園前進的候選人。

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香。（圖／民進黨桃園市黨部臉書）

至於藍營頻頻釋出現任桃園市長張善政支持度高、讓綠營佈局備感壓力的說法，民進黨桃園市黨部直言，此舉只是「擦脂抹粉」，刻意營造聲勢，卻長期忽略市民實際感受，張善政市府多項重大市政表現已引發地方不滿，執政能力正遭越來越多民眾質疑。

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香舉例，2025 年珍珠海岸音樂節經費砸得比屏東台灣祭多出 4 倍，實際效益卻僅有 1/4；2026年桃園跨年晚會耗資 3 千萬元，現場觀眾卻稀稀落落，市府竟對外宣稱超過 10 萬人到場，引發網友群起嘲諷。此外，捷運棕線原定去年底開工卻跳票，綠線延伸中壢更是連續四次流標，種種狀況都凸顯張善政治理能力存在重大問題。

至於在桃園目前「藍大於綠」的政治結構下，民進黨如何突破困境，桃園市黨部強調，現階段將「穩住席次」視為首要工作，並持續凝聚黨內向心力，唯有團結一致、穩健向前，才能進一步開創突破契機。待市長及各級議員候選人確認後，全黨一定會齊心協力，全力為桃園與台灣的未來打拚。

