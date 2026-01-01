張善政新年許願：大家都在崗位上為桃園、中華民國打拚

桃園市「馬躍奔騰 桃園領航」元旦升旗在龜山區的長庚養生村大草坪舉辦，桃園市長張善政和市府團隊、樂天女孩、民眾一起拋彩帶。（賴佑維攝）

桃園市「馬躍奔騰 桃園領航」元旦升旗在龜山區的長庚養生村大草坪舉辦，桃園市長張善政表示，國際局勢混亂，但是桃園如龜山各產業積極擴充，讓我們充滿希望。也許願新的一年裡，大家都站在自己工作崗位上，為桃園、中華民國打拚。

張善政說，元旦升旗3500位名額秒殺，今年挑在長庚養生村，是希望新的一年桃園鄉親能健康長壽，但市府也沒有忘記桃園生氣蓬勃，因此邀請小朋友和市府同仁站在台上，象徵桃園顧長輩又顧孩童。

張善政也提到，升旗典禮從民歌演唱、國軍弟兄展演到唱國歌，時間雖不長，但參加的好朋友心理一定有很強的感觸。他說，國際局勢混亂，但是台灣、中華民國有我們的優勢，有現在的地位、屹立不搖115年來雖充滿挑戰，但是我們充滿信心。他說，龜山區的各產業積極擴充，沒有受到國際局勢影響，其他區也是蓬勃發展，讓我們充滿希望。

張善政又說，參加升旗通常會有新年新希望，他的希望就是大家站在自己工作崗位全力發揮，為我們桃園、為中華民國打拚，

因現場展出不少骨董車，張善政也說，市府推動靜桃計畫，此舉想讓大家知道玩車一樣可以環保又優雅、有品味。

