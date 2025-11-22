張善政最強對手出現了？他爆：這人恐參選

▲桃園市長張善政明年挑戰連任，明年的對手尚未確定，目前傳出民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉都有意爭取參選。（圖／翻攝張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 桃園市長張善政明年挑戰連任，明年的對手尚未確定，目前傳出民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉都有意爭取參選。媒體人吳子嘉21日爆料，傳出桃園市前市長鄭文燦向黨政高層表達參選桃園市長意願，直言此事若屬實，將是「政壇震撼彈」。

吳子嘉21日在《董事長開講》節目中表示，鄭文燦因涉《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方求刑12年，並遭民進黨停權3年，但總統賴清德一句話就能解掉，而桃園屬民進黨徵召區，不用初選，若鄭文燦代表民進黨出戰，張善政不一定會贏，因鄭文燦在桃園基礎深厚，兩人對決誰會勝出，很難預料。

吳子嘉表示，他的消息來源非常可靠，鄭文燦已向高層透露參選意願，引發黨內高度敏感。他稱鄭文燦是「好的選舉咖」，並提出兩種可能路線。第一是代表民進黨參選，但他認為此機率「微乎其微」，因為鄭文燦停權是賴清德決定，如今若解除停權讓他參選，「等於打臉賴清德」，會讓黨主席威信受損。因此他判斷，民進黨不太可能開放鄭文燦代表參選桃園市長。

第二種可能性，是鄭文燦脫黨以無黨籍身份參選。吳子嘉指出，以無黨籍出戰「當然不可能當選」，但真正關鍵在於「鄭文燦的系統」。他認為，若鄭文燦啟動自身組織，在桃園具有足以牽動整體選情的力量，可能讓民進黨任何候選人都無法勝選，「成事不足、敗事有餘」，甚至可能讓桃園選局全面失控。他強調，這種狀況對民進黨而言極具風險。

吳子嘉更提到政治效應，認為此舉是「直接打臉賴清德」。他質疑為何鄭文燦選在黨內即將徵召前釋出訊號，並指出民進黨「傳出要徵召何志偉」參選桃園。他分析，鄭文燦的動作可能有兩層目的：其一是「阻擋何志偉徵召」；其二則是利用賴清德黨內不穩、民調不佳的時機，「趁你病要你命」。在他看來，鄭文燦並非單純爭取市長大位，而是在黨內布局中增加自身談判籌碼。

最後，吳子嘉甚至質疑，鄭文燦釋出參選意向，真正意圖「不是要選桃園市長，而是要替他的貪汙官司解套」。他強調，所有訊息均來自可靠管道，並再次形容如果鄭文燦真的動起來，不論是否代表民進黨，都將對桃園市選局造成巨大衝擊，成為影響2026桃園市長選戰的最大變數之一。

