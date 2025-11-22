張善政最強對手出現了？他爆：這人恐參選
[NOWnews今日新聞] 桃園市長張善政明年挑戰連任，明年的對手尚未確定，目前傳出民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉都有意爭取參選。媒體人吳子嘉21日爆料，傳出桃園市前市長鄭文燦向黨政高層表達參選桃園市長意願，直言此事若屬實，將是「政壇震撼彈」。
吳子嘉21日在《董事長開講》節目中表示，鄭文燦因涉《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方求刑12年，並遭民進黨停權3年，但總統賴清德一句話就能解掉，而桃園屬民進黨徵召區，不用初選，若鄭文燦代表民進黨出戰，張善政不一定會贏，因鄭文燦在桃園基礎深厚，兩人對決誰會勝出，很難預料。
吳子嘉表示，他的消息來源非常可靠，鄭文燦已向高層透露參選意願，引發黨內高度敏感。他稱鄭文燦是「好的選舉咖」，並提出兩種可能路線。第一是代表民進黨參選，但他認為此機率「微乎其微」，因為鄭文燦停權是賴清德決定，如今若解除停權讓他參選，「等於打臉賴清德」，會讓黨主席威信受損。因此他判斷，民進黨不太可能開放鄭文燦代表參選桃園市長。
第二種可能性，是鄭文燦脫黨以無黨籍身份參選。吳子嘉指出，以無黨籍出戰「當然不可能當選」，但真正關鍵在於「鄭文燦的系統」。他認為，若鄭文燦啟動自身組織，在桃園具有足以牽動整體選情的力量，可能讓民進黨任何候選人都無法勝選，「成事不足、敗事有餘」，甚至可能讓桃園選局全面失控。他強調，這種狀況對民進黨而言極具風險。
吳子嘉更提到政治效應，認為此舉是「直接打臉賴清德」。他質疑為何鄭文燦選在黨內即將徵召前釋出訊號，並指出民進黨「傳出要徵召何志偉」參選桃園。他分析，鄭文燦的動作可能有兩層目的：其一是「阻擋何志偉徵召」；其二則是利用賴清德黨內不穩、民調不佳的時機，「趁你病要你命」。在他看來，鄭文燦並非單純爭取市長大位，而是在黨內布局中增加自身談判籌碼。
最後，吳子嘉甚至質疑，鄭文燦釋出參選意向，真正意圖「不是要選桃園市長，而是要替他的貪汙官司解套」。他強調，所有訊息均來自可靠管道，並再次形容如果鄭文燦真的動起來，不論是否代表民進黨，都將對桃園市選局造成巨大衝擊，成為影響2026桃園市長選戰的最大變數之一。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
王義川質疑輝達圖利！還想法辦黃仁勳 他酸：張善政還不怕爆嗎？
與北北基不同調！桃園今全市停班停課 張善政親曝決策有這2原因
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯挺「這人」：激發城市發展願景討論
其他人也在看
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 2 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 4 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
快訊／4連霸里長父子搞出「月世界垃圾山」李有財甩鍋兒不成…遭收押
高雄田寮知名景點「月世界」傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還抖出幕後主嫌為4連霸的里長李有財，及他53歲的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押父子檔及蘇姓、施姓被告獲准。此案引發社會譁然，據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，一併收押。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
示警「張善政不一定會贏」！吳子嘉爆綠營大咖黑馬親征：政壇的震撼彈
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰。吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知鄭文燦已私下會面民進黨......風傳媒 ・ 55 分鐘前
羅唯仁疑帶走台積電2奈米機密 跳槽英特爾「新任務」曝光
即時中心／林韋慈報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年 7 月底退休後，在 10 月 底加入英特爾任職。外界質疑，他在退休前涉嫌在台積電蒐集大量先進製程相關資料，引發台積電與檢調高度關注，近日他在英特爾的新職務也引起討論。民視財經網 ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 2 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
桃園市長選戰 綠營傳有「大咖黑馬」？吳子嘉：張善政不一定會贏
民進黨籍的前桃園市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。媒體人吳子嘉21日爆料稱，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他認為，若鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，國民黨籍的桃園市長張善政不一定會贏。中時新聞網 ・ 12 小時前
30歲男熟睡中遭扔進垃圾車「活活壓死」 淒厲叫聲嚇醒熟睡鄰居
又是一起遊民悲歌。一名30歲遊民因為天氣寒冷，跑進大型垃圾箱取暖順便休息，未料垃圾車卻在他熟睡途中收走垃圾箱，導致男子還沒來得及反應，就慘遭垃圾車的壓縮機活活輾死，男子死前的驚叫聲過於淒厲，附近熟睡中的鄰居全被嚇醒。中時新聞網 ・ 10 小時前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 19 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 小時前
中國就高市早苗「台灣有事說」 致函聯合國闡明立場
（中央社台北22日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈。中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯闡明中國政府的立場，並指中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中央社 ・ 2 小時前
北檢為一把「米其林藍傘」失竊追訴到二審 老婦遭冤高院抨檢警
陳姓婦人被控竊取放在台北市中山區公所前的「米其林輪胎」大傘，警方循監視器影像查獲陳婦，台北地檢署依竊盜罪起訴。陳婦否認偷...聯合新聞網 ・ 4 小時前
台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場大火 徹夜灌救逾5小時控制火勢
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
民進黨2026先爆內亂？他爆黨內大咖「藉1事逼宮賴清德」 真實目的曝光
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰；不過吳子嘉指出，這可能只是鄭文燦為自己貪污官司解套的招數。談到2026大選，吳子嘉在《董事......風傳媒 ・ 55 分鐘前