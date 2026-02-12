張善政桃園廟宇走春參拜行程曝！限量6萬個元氣搖搖馬福袋等你帶回家
迎接2026丙午馬年，桃園市長張善政、副市長蘇俊賓及王明鉅將自小年夜前一天起走訪全市各大廟宇，為市民參香祈福，並於現場發送限量6萬份的「元氣搖搖馬」立體福袋。今年的福袋設計別具巧思，以童趣「搖搖馬」為靈感，不僅可變身療癒小擺飾，更設有旋轉金元寶機關，象徵為市民轉進財氣、馬上有福。
張善政的行程將自2月16日除夕夜展開，首站預計於桃園景福宮、蘆竹五福宮及中壢仁海宮進行「開廟門」活動。2月17日大年初一走訪桃園慈護宮、景福宮、鎮撫宮，接續前往龜山明倫三聖宮、壽山巖觀音寺，下午轉往中壢仁海宮、慈惠堂及三教紫雲宮。
2月18日大年初二深入平鎮三崇宮、褒忠祠、福林宮，龍潭龍元宮，下午至大溪普濟堂、仁和宮，最後回到桃園護國宮與蘆竹五福宮。2月19日大年初三至2月20日初四行程涵蓋蘆竹、大園、觀音、楊梅等區廟宇。2月24日初八至2月27日初十一之後陸續走訪蘆竹、八德、桃園大樹林、龍潭南天宮等廟宇，與市民同賀新年。
王明鉅將於小年夜前一日2月14日起先行啟動參拜行程，蘇俊賓則是2月15日小年夜開始，確保福氣送達全市各角落。
王明鉅行程橫跨蘆竹、大園、中壢。初四、初五重點拜訪新屋與龜山各主要廟宇，如威天宮、仁德宮及樂善寺等，最後於大年初六圓滿完成；蘇俊賓將於小年夜首站前往桃園十五街庄福德宮。大年初一集中平鎮與大溪區。初三、初四則走訪新屋、楊梅、龍潭與復興等區。
市府表示，今年限量6萬個的「元氣搖搖馬」福袋採立體式設計，馬背上的金元寶可以轉動，象徵「把財氣轉進來」，祝福市民新的一年「馬上有錢、馬上有福」。由於福袋數量有限，送完為止，歡迎市民朋友參考市長與副市長的行程安排，一起到廟宇接好運。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
桃園市長、副市長年節走春 拜81間廟、發6萬福袋 「元氣搖搖馬」
桃園市政府民政局長劉思遠表示，「元氣搖搖馬」福袋造型可愛，發想自童玩搖搖馬，搭配立體底座設計，可放置於桌面輕輕搖擺，增添動感與趣味；馬鞍上的「馬載祿厚」字樣，蘊含臺語諧音「明天更好」的祝福寓意，而馬背上可轉動的金元寶與錢幣機關，象徵「馬上賺錢、財源滾滾」。今年市府共準備近6萬個福袋，數量有限，送完為止。市長張善政預計於除夕夜晚間11時前往桃園景福宮開廟門參香，與市民一同「開門見春」，迎接新年福氣；接著於午夜12時前往蘆竹五福宮拜頭香、插香；凌晨1時再前往中壢仁海宮祈福，祈求新的一年市民健康平安。為避免搶頭香可能引發的安全疑慮，桃園市多數宮廟近年已採行「頭香人人拜、同享福份」方式，讓信眾在安全、有序的環境中共享祝福。民政局說明，大年初一起，市長將走訪桃園市各大廟宇，包括慈護宮、景福宮、桃園鎮撫宮、明倫三聖宮、壽山巖觀音寺、仁海宮、慈惠堂、三教紫雲宮等宮廟；副市長則自小年夜前一日起跑，分別走訪44間廟宇。詳細行程資訊，將陸續公布於「桃園民政好厝邊」及「桃園事」臉書粉絲專頁，供民眾查詢。民政局補充，桃園市宗教文化底蘊深厚、特色宮廟眾多，其中蘆竹五福宮為全臺歷史悠久的財神信仰重鎮；壽山巖觀音寺
都還沒放假！桃機湧現出國人潮 行李輸送帶「不堪重負」大塞車
即時中心／林耿郁報導農曆新春連假還沒正式開始，桃園機場已經湧現出國人潮；據機場公司預估，今（12）天可能會有7萬人入境、7.4萬人出境。一早就傳出行李輸送帶不堪負荷，大量行李滯留卡關的窘況。
《豆腐媽媽》同劇演員發聲「曝拍戲氣氛」！王瞳談林口拍戲危機
民視《豆腐媽媽》爆出工安意外，替身演員從高處墜落、頭摔地重傷，日前已經康復出院，同劇演員胡鴻達10日和王瞳、黃少谷、張家瑋、羅平出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，他透露現在劇組趕拍過年存檔，「大家專注在自己工作上」；王瞳坦言看到新聞也嚇一跳，看到替身出院寬心很多，衷心祝早日康復。
2025年核發住宅使照量飆破14萬宅 創29年新高 台中發放數居全國之冠
各縣市2025年的核發住宅使照宅數，以台中市將近2.7萬宅高居全國之冠，桃園市...
陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再
國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...
桃市春節服務不打烊 張善政：九大暖心措施過好年
桃園市長張善政昨（十一）日在市政會議前宣布「一一五年春節服務不打烊」措施。農曆春節假期自二月十四日至二十二日，市府整合九大服務，確保市政服務不中斷，讓市民安心過年。環境清潔方面，各區（不含復興區）於二月十四日及二十一日正常收運，二月十五日加班，除夕及初四上午清運一趟，初一至初三及初六停止收運。復興區依週六路線收運。藝文及觀光方面，木博館等二月十六日至十七日休館，慈湖等景點除夕休園，其他正常開放。羅浮溫泉自初一開放，十一份觀光園區於初三恢復營運。運動場館方面，市立田徑場正常開放，其他運動中心二月十六日至十七日休館。興國市場等全年無休，南門市場初一休市。交通運輸方面，機捷依假日時刻表運行，計程車自二月十三日至二十二日加收費用。漁港正常運作，提供動保服務。醫療及社福方面，急救醫 ...
「2026桃園燈會」深度舊城區導覽活動 明開放報名
「2026桃園燈會」將於2月25日到3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園登場，桃園市政府觀光旅遊局規劃免費的深度「舊城區」導覽活動，邀民眾由解說員引領，展開穿越古今的時光旅程，明天（13日）上午10點開放報名，名額有限、額滿為止。
馬年到桃園七大客家館舍走春 限量福袋等你拿
為讓市民感受獨特的客庄年味，桃園市客家事務局將於2月21日初五及2月22日初六下午1時至5時，在桃園市客家文化館舉辦「馬載祿厚・客庄同樂」新春系列活動。此次活動打破傳統形式，將客家文化深度植入親子走春體驗，透過多元舞台、互動闖關與文化實踐，展現桃園客家文化的當代活力。 客家局表示，今年
面對年節長輩關心式提問 桃園心衛中心3招教你溫柔又有界線的錦囊妙句
農曆春節將至，對於許多年輕人來說，返鄉團圓最擔心的不是年菜好不好吃，而是親友席間連珠炮式的問候。年節期間通常是「社交焦慮」的高峰期，為了讓大家能安心過好年，桃園市社區心理衛生中心特別提出「心理防禦術」，教大家如何溫柔應對、守住心理界線。「什麼時候要結婚？」、「薪水領多少？」、「買房了沒？」這些看似普通的問候，背後多半帶有社會標準的期待，而長輩的「殷殷期盼」也容易演變成「比較」與「指導」，進而讓年輕人有被否定的感覺、感到懷疑人生。對此，如何建立屬於自己獨有的錦囊妙招，在過年前夕為自己做好心理降落的安全網，預期可能會出現具有「挑戰性」的話題，同時也保有理解長輩的詢問往往來自於他們那一代的價值觀就很重要。以下，桃園市社區心理衛生中心針對常見的年節情境，提供3大錦囊妙句，期待讓所有返鄉團圓的人們都能安心相聚：●上班族與工作話題：當被詢問到職涯規劃時，可回應錦句如下：「職業生涯每個階段都很重要，我現在還需要把基礎打穩。」或是「目前的工作讓我學到不少，我也在評估下一步。」●學業成績比較：「我有在努力，也希望能多獲得一些鼓勵。」，「這樣的比較會讓我壓力很大，我比較需要支持。」●感情或催婚、催生：「感
涉重大違失 非洲豬瘟案 中市府4官員遭彈劾
台中去年爆發非洲豬瘟，監察院認為中市府農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良、組長周百俊等4人相關處置失當，禁運禁宰15日造成全國營業損失等計21億餘元，重創人民對政府防疫整備信賴，涉重大違失，11日公布通過4人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。台中市政府表示，尊重監察院職權。
解析度達1米！齊柏林衛星公布首波影像 新竹科學園區全拍了
台灣太空產業再交出關鍵成績單。國家太空中心（TASA）昨（11）日公布「福衛八號」首顆「齊柏林衛星」第一波衛星影像拍攝成果，涵蓋新竹科學園區、台南安平、高雄興達港，以及日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等5處國內外城市地景。
尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問 眾人揭真相：不是不喝
PTT網友發文指出，公司尾牙宴上八、九年級新進員工幾乎滴酒不沾，面對長官敬酒，多以駕車或過敏婉拒，引發網路社群熱議。此現象挑戰台灣職場傳統「拚酒文化」，顯示世代觀念差異。貼文曝光後，鄉民一面倒支持年輕世代做法，認為健康意識抬頭、酒駕法規嚴格，加上年輕人更重視個人界線，不願為「合群」而犧牲健康或承擔法律風險。此趨勢凸顯職場文化正轉變，健康與個人權益日益受重視。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
陳漢典、Lulu婚禮才辦完「公開未來小孩名字」 妙語如珠全場笑翻
「2026全鴻海運動嘉年華」不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，特別邀來金鐘主持人陳漢典與 Lulu 坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙。陳漢典在台上笑虧，兩年前兩人於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到兩年後再度站上同一個舞台，身分已升級成夫妻。
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。