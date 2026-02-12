張善政桃園廟宇走春參拜行程曝！限量6萬個元氣搖搖馬福袋等你帶回家

桃園市長張善政春節參拜行程。圖：翻攝自桃園事FB

迎接2026丙午馬年，桃園市長張善政、副市長蘇俊賓及王明鉅將自小年夜前一天起走訪全市各大廟宇，為市民參香祈福，並於現場發送限量6萬份的「元氣搖搖馬」立體福袋。今年的福袋設計別具巧思，以童趣「搖搖馬」為靈感，不僅可變身療癒小擺飾，更設有旋轉金元寶機關，象徵為市民轉進財氣、馬上有福。

桃園副市長王明鉅春節參拜行程。圖：翻攝自桃園事FB

張善政的行程將自2月16日除夕夜展開，首站預計於桃園景福宮、蘆竹五福宮及中壢仁海宮進行「開廟門」活動。2月17日大年初一走訪桃園慈護宮、景福宮、鎮撫宮，接續前往龜山明倫三聖宮、壽山巖觀音寺，下午轉往中壢仁海宮、慈惠堂及三教紫雲宮。

廣告 廣告

桃園副市長蘇俊賓春節參拜行程。圖：翻攝自桃園事FB

2月18日大年初二深入平鎮三崇宮、褒忠祠、福林宮，龍潭龍元宮，下午至大溪普濟堂、仁和宮，最後回到桃園護國宮與蘆竹五福宮。2月19日大年初三至2月20日初四行程涵蓋蘆竹、大園、觀音、楊梅等區廟宇。2月24日初八至2月27日初十一之後陸續走訪蘆竹、八德、桃園大樹林、龍潭南天宮等廟宇，與市民同賀新年。

今年限量6萬個的「元氣搖搖馬」福袋採立體式設計。圖：民政局提供

王明鉅將於小年夜前一日2月14日起先行啟動參拜行程，蘇俊賓則是2月15日小年夜開始，確保福氣送達全市各角落。

王明鉅行程橫跨蘆竹、大園、中壢。初四、初五重點拜訪新屋與龜山各主要廟宇，如威天宮、仁德宮及樂善寺等，最後於大年初六圓滿完成；蘇俊賓將於小年夜首站前往桃園十五街庄福德宮。大年初一集中平鎮與大溪區。初三、初四則走訪新屋、楊梅、龍潭與復興等區。

市府表示，今年限量6萬個的「元氣搖搖馬」福袋採立體式設計，馬背上的金元寶可以轉動，象徵「把財氣轉進來」，祝福市民新的一年「馬上有錢、馬上有福」。由於福袋數量有限，送完為止，歡迎市民朋友參考市長與副市長的行程安排，一起到廟宇接好運。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

春節杜絕宵小犯罪！蘆竹警深入社區傳授民眾防竊4手段

龜山獨居翁跌倒無人知！愛心便當成救命關鍵 警民協力及時伸援