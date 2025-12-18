張善政民調輾壓綠營 黃暐瀚：「這2都」民進黨較難攻下

2026年桃園市長選舉，國民黨現任市長張善政已表態爭取連任，而民進黨則有立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰皆等3人被點名參戰。《TVBS》15日公布的民調顯示，張善政面對民進黨上述3位潛在人選，支持度都達到6成上下，且有大幅度的領先在39到42個百分點。媒體人黃暐瀚表示，目前民進黨要找到一個人可以把張善政打下來，其實沒有那麼容易，他甚至認為，桃園跟台北，民進黨應該比較難以攻下。

黃暐瀚今(18日)在《鄉民大學問》節目中表示，桃園目前的狀況非常強，新北市有12個立委，6個藍的、6個綠的；台北市則有8個立委，5個藍的、3個綠的；桃園6位立委都是藍的，所以桃園比台北、新北更藍。還有桃園市長張善政是尋求連任，所以現在有行政優勢，也就是為什麼大家談到台北市跟桃園市的狀況，跟其他地方不一樣 ，因為是現任的。

廣告 廣告

黃暐瀚接著表示，民進黨何志偉、黃世杰、王義川等3人不知道誰要選，等到確認那個人選後，他相信不會20％那麼低，但是民調往30％、甚至往40％，你還是不會贏，所以桃園跟台北，民進黨應該比較難以攻下。他曾提及5個民進黨比較有機會的，沒有包含台北、桃園，但也不是放棄，一定要派人出來，就看到時是誰的民調最高。目前民進黨不會把重兵放在桃園，因為投資報酬率並不高，要找到一個人可以把張善政打下來，其實沒有那麼容易。

本次調查由TVBS民意調查中心於114年12月5日至12日晚間進行，成功訪問953位20歲以上桃園市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，調查經費來源為TVBS。

【看原文連結】