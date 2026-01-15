張善政民調高穩連任？ 綠市議員許家睿：不見得贏到最後

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】2026 年九合一地方選舉將於 11 月 28 日登場，民進黨桃園市長人選至今仍未拍板，黨內整合進度備受地方關注。對此，桃園市議員許家睿表示，市長提名作業已有既定程序在進行，目前多位潛在人選都積極經營基層，不論空戰或陸戰各有所長，他相信黨中央會在整體評估後，整合出最強人選。

民進黨籍桃園市議員許家睿。（記者翻攝）

許家睿指出，近期藍營不斷強調現任市長張善政的民調領先，但也反映出實質政績民眾感受不深的問題，「現任者民調高是常態，但不見得會贏到最後。」他直言，國民黨目前在桃園從市長、市議會到 6 席立委可說是完全執政，卻未讓市民明顯感受到市政的突破與進步。

許家睿進一步點出，桃園在多項民生與發展面向仍有待加強，包括長期未解的交通壅塞、產業招商競爭力不足、學校教育資源不均，以及公托、公幼「患寡患不均」的問題，另在城市行銷與觀光推動上，也仍有相當大的進步空間。

他強調，市政改革確實不是一蹴可幾，但市民期待看到的是更具體的市政願景與政策方向，「政黨競爭應該是良性的」，期盼未來挑戰者能將焦點放在市政與民生議題，針對現階段無法有效解決的問題提出解方，這才是多數市民真正想看到的改變。

