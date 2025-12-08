張善政滿意度75%！他嗆綠：怪桃園愛官味？

▲張善政滿意度75%！詹江村嗆綠議員：輸到脫褲還怪桃園人愛官味？（圖／Coupang酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 桃園市長張善政日前在最新民調中，拿下高達75.7%施政滿意度、位居六都之冠！民進黨籍市議員黃瓊慧將張善政的高滿意度，歸因於「桃園人喜歡有官味、有距離感、有權威的市長」，說法一出，遭國民黨桃園市議員詹江村猛烈開酸。

詹江村臉書發文，表示看完相關新聞「差點把茶噴出來」，痛批這位綠營議員根本在羞辱桃園人的智慧。他指出，張善政受到支持不是因為「官味」，而是桃園人受不了「銅臭味」；嘲諷對方口中「很親切」的前市長，如今正在司法審判程序中，「桃園人看得很清楚，我們不要只會剪綵、堆笑臉，背後卻拿人五百萬的政客。」詹江村強調，桃園選民並非喜歡權威，而是喜歡專業。外界批評張善政有距離感、像有防護罩，但事實上是張市長上任後，默默收拾前朝留下的公共工程爛攤子，「這叫做做事，不是擺姿態。」

詹江村嗆對方批評張善政「收割美術館」，反問：「妳是說那個預算暴增20億、延宕2年、連監察院都發文糾正的美術館嗎？」強調市府團隊是在替前朝處理殘局，批民進黨「別把爛攤子丟給別人，還硬說是被收割」。並批評部分綠營人士在民調、選戰落敗後不是檢討自己，而是轉而指責選民，質疑桃園人偏好官威、喜歡距離感。他直言，這種心態才是民進黨始終無法理解地方民意的最大問題，「不要每天待在同溫層，就以為妳們是多數」。詹江村最後強調，桃園人要的很簡單，就是「會做事、不貪污」的市長，並反問民進黨：「這要求對你們來說，是不是太難？」



