張善政爭桃園連任！最新民調滿意度超驚人

▲根據《TVBS》最新民調指出，張善政上任三年以來，整體而言61%桃園市民表示滿意。（圖／翻攝張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026大選將近，傳民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰等人都是對決桃園市長張善政的可能人選。根據《TVBS》最新民調指出，張善政上任三年以來，整體而言61%桃園市民表示滿意、18％不滿意，連任機會大。

民調指出，對於張善政上任至今三年來的施政表現，有61%桃園市民表示滿意（19%非常滿意，42%還算滿意），較就任兩年時的53%提升8個百分點，是歷年調查高點；而不滿意的比例也增加6個百分點至18%（12%不太滿意，6%很不滿意），20%沒有表示意見。

民調顯示，整體而言，張善政滿意度提高至六成以上，可能是民進黨三位可能人選目前明顯居於劣勢的原因之一。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月5日至12月12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,153位20歲以上桃園市民，其中拒訪為200位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行加權處理。調查經費來源為TVBS。

