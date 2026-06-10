張善政率團出訪東南亞三國 交流城市治理拓展國際合作機會

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桃園市長張善政明日至16日將率領市府團隊前往東南亞地區。圖：市府提供

桃園市長張善政今(10)日上午主持市政會議時表示，明日至16日將率領市府團隊前往東南亞地區，進行為期6天5夜的參訪交流，行程涵蓋泰國國際植物展、新加坡「世界城市高峰會」及馬來西亞依斯干達經濟特區等重要場域，聚焦智慧農業、城市治理、航空城開發及智慧產業發展，拓展桃園國際合作與產業交流機會。

張善政指出，此行首站將前往泰國參加國際植物展，該展不僅展示農業科技發展成果，也是重要的農業商業交流平台。市府近年推動「植感桃園」，並積極扶植青年農民投入綠色植物培育與特色農業發展，此次由農業局及青年事務局共同組團，並邀請約8位青年農民赴曼谷觀摩交流，盼協助桃園青年農民掌握國際農業趨勢及市場商機，推動桃園優質農業產品接軌國際市場。

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張善政說明，第二站將前往新加坡參加世界城市高峰會，與各國城市首長及城市治理代表交流。桃園此次將以航空城開發經驗為主題，分享大型開發計畫推動成果，並介紹航空城智慧水資源治理、水資源保育，以及安置住宅、安置街廓等推動經驗。隨著首批安置住宅陸續完成，不僅回應居民安置需求，也為台灣社會住宅及住宅政策發展累積寶貴經驗。

張善政提到，第三站將前往馬來西亞依斯干達經濟特區，考察智慧科技產業發展模式。依斯干達經濟特區鄰近新加坡，是馬來西亞政府重點推動的大型開發園區，近年吸引智慧科技及人工智慧相關產業進駐，成為國際關注的新興產業聚落。桃園自3年前推動智慧製造政策，並於去(114)年成立智慧產業學院，持續培育產業發展人才，此次參訪將實地了解園區發展模式，並尋求與桃園智慧製造及智慧產業人才培育政策結合的可能性，促進後續產業合作。

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