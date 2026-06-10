張善政率團訪東南亞3國 推廣航空城與植感桃園經驗
為強化國際交流並推廣桃園市政成果，桃園市長張善政10日宣布，將自11日起率領市府團隊與桃園青農，展開為期6天5夜的東南亞市政考察，橫跨泰國、新加坡及馬來西亞3國，除受邀於「第10屆世界城市高峰會」發表演講，也將針對農業發展、智慧城市與產業合作深度交流，面對近期豪雨威脅，他也強調出訪期間將持續跨海緊盯防汛工作，確保應變不中斷。
張善政說，出訪首站將前往泰國曼谷，他提到市府近年積極推動「植感桃園」，市府1樓川堂也設置質感桃園的小展區，而曼谷在都市綠化與生態建築領域享譽國際，且泰國更是全球重要的農業大國，舉辦的國際植物展在農業科技與商業交易上極具指標性，市府特別安排8位在綠色植物培養上有成績的桃園青農隨團，期望透過實地觀摩與實務交流，將泰國的智慧農業商機與都市綠化經驗帶回桃園落地生根。
第二站則轉赴新加坡，參加全球城市治理的重要交流平台「第10屆世界城市高峰會」。張善政表示，今年他深感榮幸受邀發表演講，屆時將向近百位國際城市首長及產官學專家，分享桃園航空城的開發經驗，他將聚焦於大規模開發下的水資源智慧治理與保育，並順勢介紹桃園在安置住宅中所推廣的首批「可負擔住宅」，讓台灣的城市治理實力被世界看見。
最後一站團隊將前往馬來西亞的「伊斯干達特區」考察，張善政指出，該特區位於新加坡對岸，結合馬國廣大土地與星國人才優勢，吸引國際矚目，是東南亞近年發展最快速的智慧科技亮點區域，考量桃園目前正穩健推進航空城、龍科三期等國家級計畫，市府期盼了解當地在招商引資與產業聚落規畫的經驗，並尋求與桃園3年前開始推動的智慧製造、智慧產業學院的互補與合作機會。
除了拚市政外交，面對近期台灣各地豪大雨頻傳，張善政也強調，水務局等相關單位早在上周便已全面展開防汛整備，包括預排空滯洪池、備妥抽水設備與沙包等物資，並啟動應變留守機制。他承諾，出訪期間即使身在國外，也會隨時與祕書長溫代欣及水務局長劉振宇保持密切聯繫，絕不讓防汛應變出現空窗期，確保市民能安心度過汛期。
更多中時新聞網報導
鼓鼓再接金曲星光主持 曝資料念上千遍
林佳辰街頭啃甘蔗演繹失戀很享受
《WILD WILD》猛男來台 難忘胸肌被抓腫
其他人也在看
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回2成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
保險業務帶頭詐保！不法金額逾兩百萬 製造假車禍鎖定ＰＲＰ高額自費療程
社會中心／黃恩琳、劉毓琦 台北報導竟然有人利用PRP高額自費醫療項目詐領保險金！檢警調查，一名陳姓保險業務員和其他業務員以及保戶等23人合作，製造6起假車禍，再搭配PRP療程項目向好幾家保險公司詐領200多萬保險金。保險公司發現異常提告，士檢偵辦後，依法起訴23人。
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
藍白新竹共組「鐵三角」力抗鄭朝方！王世堅：勝敗已經很清楚
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人將形成「鐵三角」拿下大新竹地區。民進黨立委王世堅今評論，「我想是很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得很清楚」。
台中海線大停電! 特高壓線路突跳脫影響逾14萬戶
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導台中海線又傳出大規模停電事件，下午2點多，包含台中大甲、沙鹿、清水一帶，無預警停電，有學生上課到一半陷入一片漆黑，用手機打燈上課，台灣大道沒有紅綠燈，行車往來受到影響。台電獲報查修，發現是，161kV白線特高壓線路發生跳脫，經過近30分鐘搶修全數復電，一度影響用電戶數14萬多戶。
日韓小車破壞價殺入! 扣補助最低50萬內入手 夾擊國產車
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導萬物皆漲、通膨高掛，百萬新車讓人可望不可及，不過現在台灣車市卻吹起了低總價的高CP值大戰，日韓進口車商打破市場常規，打出「進口車、國產價」的策略，若搭配政府的貨物稅減徵與汰舊換新補助，入手價一口氣狠砍10萬元，有的甚至50萬有找。
大正町條通商圈抽獎遭質疑黑箱 理事長:皆按規定辦理
生活中心／綜合報導台北市近年來積極推商圈行銷，但有商圈辦活動卻惹出爭議！中山區大正町條通商圈4月份舉辦春日尋味活動，推消費滿額集章，集滿3個就可抽獎，集滿九個章能抽更大獎。但卻爆出16個中獎，卻有八個連號。有參加者不滿花錢消費集章，質疑抽獎作業搞黑箱，但商圈協會解釋，一切按照規定，沒有舞弊行為。
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
台積電供應鏈來了！魏哲家將親臨屏東科學園區半導體供應鏈動土
「高鐵屏東車站特定區」如火如荼開發中，當中屏東科學園區已有10家廠商預定建廠，縣長周春米10日在議會總質詢時透露，屏科半導體供應鏈專區將於12日舉行聯合動土典禮，而從採訪通知也可見到賴清德總統、台積電董事長魏哲家被列在出席名單內，對此，縣議員梁育慈稱，台積電供應鏈要來了，盼將消費經濟引進屏東市。
綠徵召鄭朝方選新竹縣長！邱臣遠質疑竹北市政怎延續：承諾能完整落實？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民進黨今（10）日徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對此，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠質疑，許多竹北市民也關心，鄭朝方市...
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
現實版《神鬼交鋒》！加航機師「偽造執照」17年，累積執飛900架廣體客機航班
好萊塢經典電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）的荒誕情節，在國際民航界又一次真實上演。加拿大警方9日在記者會上宣布，他們在6月初已經尋線逮捕一名加拿大航空（Air Canada）退休機師，經調查發現此人涉嫌在長達17年職業生涯中，使用一張「偽造」機師執照，在未曾通過升等考核的情況下，瞞天過海地非法駕駛商用載客飛機，等同將數以萬計乘客的生......
鄭文燦子弟兵涉關說！詹江村曝黃世杰重用他
[NOWNEWS今日新聞]民進黨桃園市議員張肇良前年才因違建關說案遭羈押、遭檢方求處10年徒刑，如今又被查出涉嫌收受業者賄款，護航農地上的違法倉庫，向市府農業局前科長關說以逃避拆除，桃園地檢署發動搜索...
蘋果折疊iPhone備貨倒數！「軸承大廠」目標價喊上300元 營運谷底已過、下半年拚翻身
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導蘋果（Apple）WWDC2026開發者大會登場，首款折疊iPhone備受市場關注，而軸承大廠新日興（3376）因拿下折疊iPhone鉸鏈關鍵零...
見過習近平不一定受信任？鄭佩芬揭鄭麗文訪美「這1跡象」露端倪！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文訪美受關注，近日參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館、紐約的皇后植物園，在出席僑宴時，還兩度與中共海外統戰人士同場，且頻頻出捧中國國家主席習近平是「最後一個對台灣有善意的人」，甚至自豪自己跟習近平見過面。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上批鄭麗文，「不是見過習近平就有免疫力」！
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...