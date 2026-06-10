張善政率團訪東南亞3國 推廣航空城與植感桃園經驗

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張善政明起率團出訪星馬泰3國，展開為期6天5夜的東南亞市政考察，也將登世界城市高峰會演說。(蔡依珍攝)

為強化國際交流並推廣桃園市政成果，桃園市長張善政10日宣布，將自11日起率領市府團隊與桃園青農，展開為期6天5夜的東南亞市政考察，橫跨泰國、新加坡及馬來西亞3國，除受邀於「第10屆世界城市高峰會」發表演講，也將針對農業發展、智慧城市與產業合作深度交流，面對近期豪雨威脅，他也強調出訪期間將持續跨海緊盯防汛工作，確保應變不中斷。

張善政說，出訪首站將前往泰國曼谷，他提到市府近年積極推動「植感桃園」，市府1樓川堂也設置質感桃園的小展區，而曼谷在都市綠化與生態建築領域享譽國際，且泰國更是全球重要的農業大國，舉辦的國際植物展在農業科技與商業交易上極具指標性，市府特別安排8位在綠色植物培養上有成績的桃園青農隨團，期望透過實地觀摩與實務交流，將泰國的智慧農業商機與都市綠化經驗帶回桃園落地生根。

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第二站則轉赴新加坡，參加全球城市治理的重要交流平台「第10屆世界城市高峰會」。張善政表示，今年他深感榮幸受邀發表演講，屆時將向近百位國際城市首長及產官學專家，分享桃園航空城的開發經驗，他將聚焦於大規模開發下的水資源智慧治理與保育，並順勢介紹桃園在安置住宅中所推廣的首批「可負擔住宅」，讓台灣的城市治理實力被世界看見。

最後一站團隊將前往馬來西亞的「伊斯干達特區」考察，張善政指出，該特區位於新加坡對岸，結合馬國廣大土地與星國人才優勢，吸引國際矚目，是東南亞近年發展最快速的智慧科技亮點區域，考量桃園目前正穩健推進航空城、龍科三期等國家級計畫，市府期盼了解當地在招商引資與產業聚落規畫的經驗，並尋求與桃園3年前開始推動的智慧製造、智慧產業學院的互補與合作機會。

除了拚市政外交，面對近期台灣各地豪大雨頻傳，張善政也強調，水務局等相關單位早在上周便已全面展開防汛整備，包括預排空滯洪池、備妥抽水設備與沙包等物資，並啟動應變留守機制。他承諾，出訪期間即使身在國外，也會隨時與祕書長溫代欣及水務局長劉振宇保持密切聯繫，絕不讓防汛應變出現空窗期，確保市民能安心度過汛期。

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